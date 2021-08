Sony hoãn phát hành phần tiếp theo của bom tấn 'Venom'

Đại diện hãng Sony Pictures cho biết bộ phim Venom: Let There Be Carnage với sự tham gia của Tom Hardy trong vai Venom sẽ ra rạp vào ngày 15.10 thay vì 24.9, theo Reuters.

Biến thể Delta lây lan nhanh dẫn đến sự gia tăng các ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ, làm dấy lên lo ngại về việc liệu khán giả có cảm thấy an toàn khi ngồi trong rạp chiếu phim hay không. Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, các hãng phim Hollywood phải xáo trộn lịch phát hành phim nhưng đồng thời, họ cũng hy vọng vào sự phục hồi doanh thu chiếu rạp của nhiều bộ phim vào mùa thu.

Nữ diễn viên Michelle Williams tham gia phần tiếp theo của bom tấn Venom ẢNH: REUTERS

Bom tấn Venom ra rạp năm 2018 và đã thu về hơn 850 triệu USD tại các phòng vé toàn cầu. Venom: Let There Be Carnage (tựa Việt Venom: Đối mặt tử thù) là phần hậu truyện của Venom. Phim do Andy Serkis đạo diễn từ kịch bản của Kelly Marcel, dựa theo cốt truyện cô viết cùng với Tom Hardy (diễn viên thủ vai Venom). Phim quy tụ dàn diễn viên hùng hậu gồm: Tom Hardy, Michelle Williams, Naomie Harris, Reid Scott, Stephen Graham, Woody Harrelson...