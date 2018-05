Sốt ảnh Taylor Swift chụp cùng ‘đối thủ’ BTS tại Billboard Music Awards 2018

Lễ trao giải Billboard Music Awards 2018 đã kết thúc và để lại ấn tượng với những màn trình diễn được đầu tư công phu cùng các giải thưởng về tay những nghệ sĩ xứng đáng. Bên cạnh đó, sự hiện diện của Taylor Swift tại sự kiện là tâm điểm của giới truyền thông bởi trước đó, không hề có thông tin cô sẽ góp mặt tại đây.

Sải bước trên thảm đỏ Billboard Music Awards 2018 với chiếc váy hồng của Grecian Atelier Versace có thiết kế cắt xẻ gợi cảm, người đẹp dễ dàng gây chú ý.

Không hề báo trước, Taylor Swift bất ngờ có mặt tại lễ trao giải Billboard Music Awards 2018 và đem về hai chiến thắng

Và trong chương trình, ghế ngồi của nữ ca sĩ chính là vị trí được để tên “khách mời đặc biệt” mà ban tổ chức đã hé lộ trước đó. An tọa giữa hai ngôi sao đang lên trong làng nhạc là Shawn Mendes và Camila Cabello, cô thu hút ống kính sự kiện với loạt biểu cảm thú vị trong suốt lễ trao giải.

Trước thềm chương trình, Taylor Swift được đề cử tại năm hạng mục trong đó có giải quan trọng nhất là Nghệ sĩ xuất sắc nhất. Tuy nhiên, cô chỉ chiến thắng hai giải là Nghệ sĩ nữ xuất sắc nhất và Nghệ sĩ có album bán chạy nhất.

Sơ đồ nghệ sĩ và hàng ghế sắp được sắp xếp trước đó... ... và trong lễ trao giải Cô nàng không ngần ngại cho thấy biểu cảm hào hứng và độc đáo của mình suốt đêm trao giải

Trong hậu trường Billboard Music Awards 2018, chủ nhân hit Delicate có dịp gặp gỡ với nhóm nhạc nam BTS. Cả hai được xem là đối thủ trong việc xác lập kỷ lục về lượng người xem MV trên trang YouTube. Được biết, MV Look What You Made Me Do của Taylor Swift vừa bị MV Fake Love nhóm nhạc Hàn Quốc “lấy” mất danh hiệu MV có 10 triệu view nhanh nhất trên thế giới. Các chàng trai xứ kim chi đã đạt đến con số 10 triệu người xem trong 4 giờ 56 phút ra mắt Fake Love, còn sản phẩm của bạn gái cũ Calvin Harris đạt thành tích này trong 6 giờ. Thậm chí, Fake Love của BTS cũng suýt chiếm được ngôi MV có lượt xem trong 24 giờ đầu tiên nhanh nhất thế giới của Taylor Swift khi chỉ kém có 2,5 triệu lượt xem.

Giọng ca sinh năm 1989 cũng bày tỏ niềm yêu thích với BTS trong Story Instagram

Dù bị phá vỡ kỷ lục, nhưng Taylor Swift lại tỏ ra vô cùng hào hứng và vui vẻ khi gặp BTS. Cô không chỉ chia sẻ ảnh chụp chung trên trang cá nhân mà còn cập nhật trên phần Story Instagram kèm dòng chữ “BTS Forever”. Hình ảnh hai ngôi sao hàng đầu thế giới thân thiết trên Instagram của giọng ca người Mỹ nhận được hơn 1 triệu lượt thích trong vòng chưa đến 6 tiếng đồng hồ.