'Spider-Man 3' công bố tên phim và hé lộ teaser

Spider-Man 3: No Way Home là tên chính thức của phần 3 series bom tấn Spider-Man của Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU), phá tan những đồn đoán trước đây rằng phần 3 mang tên Spider-Man: Home Worlds.

Danh tính bí mật của Người Nhện được tiết lộ cho thế giới và Peter bị buộc tội giết người ở cuối phần phim Spider-Man 2, anh chàng có thể phải chạy trốn để giải quyết mọi việc. Spider-Man 3: No Way Home có thể là một chuyến đi đến những thực tại khác đối với Peter, và có thể đây là khoảng thời gian khó khăn để quay trở lại.

Tom Holland tiếp tục vào vai Người Nhện trong Spider-Man 3: No Way Home ẢNH: SCREENRANT

Spider-Man 3: No Way Home là phần tiếp theo của Spider-Man: Homecoming (2017) và Spider-Man: Far From Home (2019), đánh dấu sự liên kết trở lại giữa Sony Pictures và Marvel Studios. Spider-Man 3 được dự định sản xuất vào đầu năm 2017, trong quá trình quay Spider-Man: Homecoming. Đến tháng 8.2019, các cuộc đàm phán giữa Sony Pictures và Marvel Studios dẫn đến sự thay đổi thỏa thuận, trong đó việc hai bên cùng sản xuất series phim Người Nhện đã kết thúc và Marvel Studios rời khỏi dự án. Tuy nhiên, phản ứng tiêu cực của người hâm mộ đã dẫn đến một thỏa thuận mới giữa hai công ty một tháng sau. Đạo diễn Jon Watts, hai biên kịch McKenna, Sommers và ngôi sao Tom Holland được mời trở lại vào thời điểm đó để chuẩn bị cho phần 3. Đây cũng là bộ phim thứ 27 trong Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU).