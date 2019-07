'Spider-man: Far from home' thống trị phòng vé Bắc Mỹ

Tác phẩm siêu anh hùng từ Marvel tiếp tục khẳng định sức mạnh trên mặt trận phòng vé khi Spider-man: Far from home trở thành siêu phẩm tiếp theo trở thành vua phòng vé nội địa trong tuần đầu chào sân. Thu về 93,6 triệu USD sau ba ngày chiếu, phim do Jon Watts cầm trịch dễ dàng thay thế Toy Story tại ngôi đầu bảng ở thị trường Bắc Mỹ. Phim hiện thu về tổng cộng 185 triệu USD tại thị trường trong nước và dự định sẽ còn tiếp tục đắt khách ngay trong tuần tiếp theo. Người Nhện xa nhà không chỉ giành thắng lợi mở màn trên cuộc chiến phòng vé mà chất lượng của phim cũng được đánh giá cao từ khán giả và giới phê bình. Tác phẩm được chấm điểm A trên CinemaScore từ khán giả ngày mở màn và hiện được chấm 8,1/10 trên IMDb.

Màn trình diễn của Tom Holland trong phim mới nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả lẫn giới phê bình ẢNH: SONY

Trên bình diện quốc tế, phần phim mới nhất về Người Nhện được ra mắt tại ba thị trường vào cuối tuần trước và chào sân ở hơn 63 quốc gia và vùng lãnh thổ trong tuần này, đưa tác phẩm sở hữu những con số khá ấn tượng. Spider-man: Far from home giúp Sony bỏ túi 244 triệu USD từ 66 thị trường nước ngoài trong tuần qua, đưa tổng doanh thu quốc tế cán mốc 395 triệu USD sau 10 ngày chiếu. Hiện doanh thu toàn cầu của Người Nhện xa nhà đã vươn lên cột mốc 580 triệu USD chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

Hàn Quốc là thị trường ăn khách nhất nhì của bộ phim khi thu về tới 33,8 triệu USD sau khi vừa có màn ra mắt vào đầu tuần qua. Ngoài ra, tác phẩm siêu anh hùng mới nhất của vũ trụ điện ảnh Marvel cũng được chào đón nồng nhiệt tại nhiều quốc gia như: Anh (17,8 triệu USD), Mexico (13,9 triệu USD), Úc (gần 12 triệu USD), Nga (9,6 triệu USD)… Thị trường mà Người Nhện xa nhà đang “ăn nên làm ra” nhất là tại Trung Quốc phim khi sở hữu tổng cộng 167 triệu USD phòng vé nước này kể từ khi ra mắt vào tuần trước.

Sau hai tuần liền giữ ngôi vương phòng vé Bắc Mỹ, Toy Story 4 đã lui xuống vị trí thứ hai. Phim hoạt hình từ Disney mang về ước tính 34,4 triệu USD trong tuần qua, đưa doanh thu nội địa của tác phẩm cán mốc 306,5 triệu USD. Phần phim mới nhất của Câu chuyện đồ chơi cũng đem về thêm 43 triệu USD từ phòng vé quốc tế, nâng tổng doanh thu tại thị trường nước ngoài lên 343,4 triệu USD và doanh thu toàn cầu cán mốc 650 triệu USD sau ba tuần xuất xưởng ẢNH: DISNEY

Trong tuần thứ hai trình diện khán giả quê nhà, Yesterday đã giảm 37% doanh thu so với kỳ mở màn cách đây không lâu. Tác phẩm từ Universal vừa bổ sung 10,75 triệu USD từ phòng vé nội địa, đẩy tổng doanh thu trong nước lên 36,8 triệu USD sau 10 ngày phát hành. Phim của đạo diễn Danny Boyle cũng có thêm 8 triệu USD từ nước ngoài, đưa tổng doanh thu toàn cầu của Yesterday vỏn vẹn 57 triệu USD sau hai tuần trình diện khán giả ẢNH: UNIVERSAL

Vừa ra mắt vào cuối tuần trước với vị trí á quân phòng vé nhưng sang đến tuần thứ hai, Annabelle Comes Home lại tỏ ra yếu thế hơn hẳn so với các đối thu khi doanh thu giảm tới 52%, đưa tác phẩm rớt xuống vị trí thứ tư. Tác phẩm kinh dị đến từ Warner Bros chỉ thu về 9,75 triệu USD trong tuần qua, đẩy tổng doanh thu nội địa của phim dừng ở mức khiếm tốn: 50 triệu USD. Trên mặt trận phòng vé quốc tế, tác phẩm cũng chỉ bổ sung hơn 20 triệu USD từ 9 thị trường công chiếu phim trong tuần này. Hiện sau hai tuần phát hành, Annabelle: Ác quỷ trở về đang sở hữu khoản doanh thu toàn cầu trị giá 135 triệu USD ẢNH: WARNER BROS.

Nằm gọn trong top 5 là bản live-action Aladdin của Disney. Sau gần hai tháng ra mắt, phim vẫn là cái tên đều đặn xuất hiện trong danh sách những tác phẩm ăn khách nhất phòng vé Bắc Mỹ. Tuần qua, tác phẩm đầy màu sắc cổ tích của Guy Ritchie đã có thêm 7,6 triệu USD từ thị trường nội địa, giúp tổng doanh thu trong nước của Aladdin đạt hơn 320 triệu USD. Trên cuộc đua phòng vé quốc tế, siêu phẩm từ nhà Chuột cũng vừa mang về 16,2 triệu USD vào cuối tuần này. Hiện Aladdin đang sở hữu tổng cộng 921 triệu USD từ phòng vé toàn cầu ẢNH: DISNEY