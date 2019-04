'Spoil phim' có phải là 'tội ác'?

Câu chuyện tiết lộ trước nội dung phim (thông qua việc review phim hay chia sẻ cảm xúc) khiến cho nhiều khán giả chưa đến rạp xem bị cảm giác hụt hẫng, mất đi tính bất ngờ… là chuyện đã được tranh cãi từ rất lâu và chưa bao giờ có hồi kết. Một bên thì cho rằng "spoil" làm mất sạch cảm giác hứng thú của họ về bộ phim mà họ đã chờ đợi, hình dung diễn tiến nội dung theo quan điểm của họ. Một bên thì cho rằng chẳng ảnh hưởng gì cả, vì việc bạn yêu thích một bộ phim và ra rạp xem nó không phải được quyết định bởi đoạn kết như thế nào.

Thực sự, việc tranh cãi này rất giống với cách mà chúng ta định nghĩa về lựa chọn của mình trong cuộc đời. Câu nói quen thuộc và nghe có vẻ sáo rỗng: “Hạnh phúc là hành trình chứ không phải đích đến” lại rất đúng trong trường hợp này.

Nếu kể ra đây chắc cũng hằng ha sa số các bộ phim mà chúng ta biết trước là cái thiện sẽ thắng cái ác, siêu anh hùng rồi sẽ giải cứu thế giới , công chúa cuối cùng cũng sẽ gặp hoàng tử… nhưng chúng ta vẫn xem vẫn say mê, vẫn hồi hộp trước màn hình. Hoặc cũng đã có không dưới vài ngàn bộ phim chuyển thể kịch bản từ những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng thế giới tiêu biểu như series Harry Potter, The Lord of The Rings, các tập truyện hư cấu của nhà văn Dan Brown (chuyên viết tiểu thuyết hư cấu, nổi tiếng với tác phẩm gây tranh cãi Mật mã Da Vinci)… đã được khán giả thuộc nằm lòng nội dung trước khi đưa lên màn ảnh rộng. Thế mà chúng ta vẫn dán mắt dõi theo các nhân vật và hành trình của họ như thể chúng ta lần đầu tiên được biết…