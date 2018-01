Dù doanh thu giảm nhanh hơn dự kiến nhưng 52,6 triệu USD trong tuần công chiếu thứ ba vẫn đủ giúp phần 8 của Star Wars với tên gọi The Last Jedi đứng đầu danh sách phim ăn khách một lần nữa.



Như vậy sau 17 ngày có mặt tại các rạp chiếu, số tiền thu nội địa của The Last Jedi đạt 517,1 triệu USD, trở thành bộ phim có doanh thu lớn thứ 7 tại Bắc Mỹ mọi thời đại, theo Variety. Cùng với gần 550 triệu USD kiếm từ các thị trường quốc tế, tác phẩm hiện đã vượt mức 1 tỉ USD. Theo ước tính của giới quan sát, The Last Jedi sẽ nhanh chóng vượt doanh thu của phần ngoại truyện Rogue One: A Star Wars Story (1,06 tỉ USD) và tiếp tục phá kỷ lục phim ăn khách nhất năm 2017 của Beauty and the Beast (1,26 tỉ USD) trong những ngày tới của năm 2018. Hiện The Last Jedi vẫn còn một thị trường màu mỡ nữa là Trung Quốc khi tới ngày 5.1, bộ phim mới chính thức công phá các phòng vé tại đây.

Xếp liền sau Star Wars: The Last Jedi là phim hài, hành động Jumanji: Welcome to the Jungle với 50,3 triệu USD. Sau khi có màn ra mắt thành công với 64 triệu USD vào tuần trước, Jumanji tiếp tục gây thể hiện phong độ ấn tượng tại phòng vé khi doanh thu tuần hai giảm không đáng kể. Kết quả tích cực này được xây dựng từ nhiều yếu tố như thời điểm ra mắt trùng với dịp nghỉ lễ lớn nhất năm của người Mỹ, hiệu ứng truyền miệng từ cái nhìn thiện cảm của giới chuyên môn và nội dung hài hước, dễ tiêu hóa.

Với tốc độ kiếm tiền này, Jumanji dự kiến sẽ đạt mức thu 500 triệu USD trong tuần tới (bộ phim hiện thu 153 triệu USD từ thị trường quốc tế). So với 90 triệu USD kinh phí, đây là con số mang lại quá nhiều niềm vui cho hãng Sony để tạo động lực tiếp tục cuộc hành trình dài trong năm 2018.

Bộ phim mới duy nhất trong tuần 29.12 lọt top 10 doanh thu là All the Money in the World của đạo diễn đình đám Ridley Scott. Phim hạ cánh vị trí thứ 7 với 5,6 triệu USD. Đây là dự án dựa trên sự kiện có thật về vụ bắt cóc cháu trai của J. Paul Getty, nhưng vị tỉ phú sau đó đã từ chối trả món tiền chuộc khổng lồ. Tác phẩm có sự tham gia của Michelle Williams, Christopher Plummer và Mark Wahlberg.

Dù xác định phim sẽ mang đi tranh giải khi sở hữu đề tài “khó nuốt” và bị gắn nhãn R (cấm khán giả dưới 18 tuổi), nhưng so với số tiền 50 triệu USD đã bỏ ra, việc chỉ thu về chưa tới 6 triệu USD cũng khiến hãng Sony ít nhiều thất vọng.

Tại Việt Nam, All the Money in the World dự kiến khởi chiếu từ 12.1 dưới tựa đề Vụ bắt cóc triệu đô.

Kết thúc năm 2017, phòng vé Bắc Mỹ ghi nhận doanh thu 11,12 tỉ USD sau 12 tháng với hàng trăm phim được trình chiếu. Con số này giảm 2,3% so với năm ngoái (11,38 tỉ USD). Tuy nhiên, doanh thu toàn cầu của ngành điện ảnh lại chứng kiến mức tăng 3% với 39,9 tỉ USD (năm 2016 38,6 tỉ USD) nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của các thị trường khác như Trung Quốc, Hàn Quốc và Anh.

Bước sang năm 2018, ngành công nghiệp phim sẽ có nhiều biến động bởi thương vụ thu mua hãng phim 20th Century Fox của Disney. Không hứa hẹn sẽ đa dạng hơn nhưng với sự bành trướng của “nhà chuột” các khán giả hứa hẹn sẽ được mãn nhãn với nhiều “bom tấn” kĩ xảo đỉnh cao.

Thiên Minh