‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ sắp cán mốc tỉ USD

Theo The Hollywood Reporter, Star Wars: The Rise of Skywalker (phần 9) là siêu phẩm phòng vé hưởng lợi lớn nhất từ kỳ nghỉ Giáng sinh vừa qua. Bước sang tuần thứ 2 đổ bộ màn ảnh rộng, tác phẩm do đạo diễn J.J. Abrams cầm trịch đã giúp Disney bỏ túi thêm 135 triệu USD, nâng tổng doanh nội địa của bom tấn này lên mốc 361,8 triệu USD sau 10 ngày phát hành tại Bắc Mỹ. Dẫu không nhận được nhiều bình luận tích cực từ giới phê bình và người xem song Star Wars 9 đang có hiệu suất vượt trội so với các đối thủ còn lại tại phòng vé.

Giới chuyên môn dự đoán 'Star Wars: The Rise of Skywalker' sẽ sớm cán mốc 1 tỉ USD ẢNH: DISNEY

Trong cuộc đua doanh số ở nước ngoài, Star Wars 9 vẫn là cái tên đắt khách nhất tuần qua với 94,3 triệu USD thu về từ phòng vé quốc tế. Hiện doanh thu quốc tế của phim cán mốc 363 triệu USD, nâng doanh số toàn cầu của “bom tấn" nhà Dinsey lên mốc 724,8 triệu USD sau hai tuần trình làng.

Theo nhận định từ The Hollywood Reporter, tác phẩm vẫn có thể mong đợi khoản doanh thu đáng kể trong tuần tới với kỳ nghỉ năm mới sắp gõ cửa. Đặc biệt, Star Wars: The Rise of Skywalker được giới phân tích phòng vé dự đoán sẽ là tác phẩm cuối cùng của Disney trong năm 2019 cán mốc doanh thu 1 tỉ USD, khép lại một năm bành trướng của “nhà chuột” tại phòng vé quốc tế.

'Jumanji: The next level' tiếp tục giữ ngôi á quân phòng vé Bắc Mỹ trong tuần thứ 3. Tác phẩm từ đạo diễn Jake Kasdan với sự tham gia của bộ tứ đình đám: Kevin Hart, The Rock, Jack Black, Karen Gillan hiện cán mốc 460,3 triệu USD ẢNH: SONY

Ra mắt vào đúng dịp Giáng sinh 2019, 'Little Women' do Greta Gerwig ngồi ghế đạo diễn vừa có tuần mở màn trị giá 29 triệu USD, con số được cho là vượt xa so với kỳ vọng ban đầu. Phim cũng có màn ra mắt ấn tượng tại Anh và Tây Ban Nha vào cuối tuần qua, giúp tác phẩm có thêm 6,3 triệu USD vào doanh số toàn cầu ẢNH: SONY

Dù đã có mặt tại phòng vé được 6 tuần, 'Frozen' II vẫn chưa một lần rớt khỏi top 5 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ. Trong tuần qua, phim hoạt hình đình đám của Disney xếp ở vị trí thứ 4 nhờ đem về khoản doanh thu “khủng”, trong đó có tới 16,5 triệu USD kiếm được vào 3 ngày cuối tuần. Phim hiện đang cán mốc 1,217 tỉ USD tại phòng vé toàn cầu và được sự đoán sẽ sớm vượt mặt con số 1,274 tỉ USD của “người tiền nhiệm” ra rạp cách đây 6 năm ẢNH: DISNEY