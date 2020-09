Steve Trevor có sống sót sau 'Wonder Woman 1984'?

Ngay từ đầu, Wonder Woman 1984 đã xác nhận về sự trở lại của Steve Trevor. Thông qua trailer của Wonder Woman 1984, cách nhân vật của Chris Pine sống lại được làm rõ hơn. Chúa tể Maxwell (Pedro Pascal thủ vai) cầm viên đá quyền lực, hứa hẹn ban cho các công dân trên thế giới những gì họ mong muốn, bao gồm Diana (Gal Gadot). Và đương nhiên mong muốn lớn nhất của nữ siêu anh hùng chính là người mình yêu trở lại.

Tuy nhiên, khi Diana đánh bại chúa tể Maxwell để giữ hòa bình cho thế giới, nữ siêu anh hùng phải làm nhiệm vụ khôi phục lại trật tự tự nhiên và từ bỏ người yêu của mình khỏi vùng đất sự sống một lần nữa.

Vì một thế giới lý tưởng hơn, Diana chắc chắn sẽ phá hỏng kế hoạch của chúa tể Maxwell vào cuối Wonder Woman 1984. Người hâm mộ DC mong đợi nữ siêu anh hùng nhận được phần thưởng xứng đáng sau khi bảo vệ vương quốc loài người hết lần này đến lần khác. Là con gái của thần Zeus, Diana có thể tìm cách buộc linh hồn của Steve với thế giới phàm trần vĩnh viễn, phá vỡ quy luật tự nhiên để chàng phi công có cơ hội sống lần thứ hai.

Wonder Woman 1984 nên kết thúc khi Steve Trevor sống sót

Sự sống sót của Steve Trevor không chỉ phù hợp với mạch truyện diễn biến liên tục của DCEU mà còn mang đến cho Wonder Woman 1984 một cái kết mới mẻ. Bộ phim ban đầu kết thúc bằng việc người bạn trai của Diana hi sinh bản thân mình vì bảo vệ nhân loại. Nếu Wonder Woman 1984 kết thúc với cảnh Steve Trevor trấn an Diana rằng cô cần để anh ra đi, hứa rằng cô sẽ ổn nếu không có anh và bỏ mặc cô bơ vơ trong thế giới của con người, tác phẩm sẽ mang đến cảm giác nhàm chán.

Khán giả mong muốn cái kết có hậu cho Wonder Woman Ảnh: Screen Rant

Việc Steve Trevor sống sót sau Wonder Woman 1984 sẽ giúp bộ phim tránh được điều đó, mang đến cho Diana một kết thúc có hậu.

Trong Justice League, phản ứng tức giận của Diana với Batman cho thấy cô vẫn còn đau đớn về cái chết của Steve Trevor, hoặc cũng có thể là Diana đang cố gắng che giấu việc Steve vẫn còn sống. Sự sống sót của Steve cũng giải thích lý do tại sao Diana khuyến khích Batman tiếp tục bình luận về anh.Việc Steve còn sống trong DCEU (Vũ trụ mở rộng DC) cũng làm sáng tỏ một bí ẩn khác về Wonder Woman. Sau trải nghiệm của mình vào năm 1918, Diana quyết định tránh xa nhân loại. Siêu anh hùng chỉ xuất hiện trở lại khi gia nhập Liên minh Công lý. Tuy nhiên, trong Wonder Woman 1984, cô tỏ ra năng động và cởi mở hơn nhiều. Điều này cho thấy cô đã thoát ra khỏi những dằn vặt đau khổ vào một thời điểm nào đó trước năm 1984. Sự trở lại của Steve Trevor có thể giải thích cho điều này. Việc người yêu được hồi sinh vĩnh viễn giúp Diana có động lực chiến đấu, tái xuất hoành tráng với Batman và Superman vào những năm 2010.