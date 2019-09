Stylist gốc Việt tiết lộ hậu trường New York Fashion Week

Đến hẹn lại lên, mỗi năm vào khoảng thời gian này, giới mộ điệu lại hướng về 4 kinh đô thời trang lớn nhất thế giới để theo dõi chuỗi sự kiện Tuần lễ thời trang, trong đó, “phát súng” khởi đầu là tại New York, nơi tôn vinh những sáng tạo đậm chất Mỹ, cá tính và thức thời.

Stylist gốc Việt đang làm việc tại đây - YEN đã có những trải nghiệm riêng khi là một phần trong cỗ máy công nghiệp quy mô này. Cô chia sẻ: “Không như những gì khán giả nhìn thấy trên mặt báo hay trong các đoạn clip trình diễn được edit chỉn chu, hậu trường phía sau New York Fashion Week là cả một không khí tất bật, thậm chí có đôi chút hỗn loạn. Mọi thứ được đong đếm theo từng phút, từng giây... bởi nếu chỉ để trễ vài nhịp (chưa mang kịp đôi giày hay không đủ thời gian cài lại một chiếc nút...) thì sẽ ảnh hưởng đến cả show diễn, công sức của ê-kíp cũng mất hết...”.

YEN vừa có dịp chiêm ngưỡng bộ sưu tập mới của Công Trí trên đất Mỹ ẢNH:NVCC

YEN cho biết cô may mắn được tham gia vào hậu trường của Hogan McLaughlin, đó là việc không phải ai muốn cũng được bởi nơi đây luôn có sự kiểm tra nghiêm ngặt của nhân viên an ninh, cần có thẻ xác nhận mới có thể ra vào. Trong hậu trường, mỗi cá nhân đều có một công việc và ai cũng hiểu rõ mình cần làm gì, tất cả là một guồng quay khổng lồ, nếu một cá thể gặp trục trặc sẽ dẫn đến kết quả chung bị ảnh hưởng.

“Với cường độ làm việc nhiều tiếng đồng hồ, bên ban tổ chức, nhà thiết kế thường sẽ chuẩn bị thức ăn nhẹ (bánh ngọt, trái cây) cho ê-kíp. Tuy nhiên rất ít người sử dụng chúng, phần vì ai cũng chăm chú vào công việc nên quên cơn đói, phần vì không có thời gian, thậm chí, làm việc 24 tiếng cật lực, quên ăn là điều bình thường”, nữ stylist gốc Việt chia sẻ thêm.

Cũng theo lời kể của YEN, các người mẫu phải di chuyển liên tục theo chuỗi công việc: casting, fitting (thử đồ), trang điểm, làm tóc, trình diễn... Cô tiết lộ: “Trong số đó, công việc thử đồ lắm khi trải dài đến tận thời điểm diễn ra show. Thời gian hạn hẹp, áp lực công việc vô cùng nhiều, đó là lý do nhiều người mẫu, thậm chí siêu mẫu như Bella, Gigi Hadid đã phải ngủ trên sàn để có thêm năng lượng làm việc”.

Về phía các nhà thiết kế hay stylist, mỗi bên phải chuẩn bị số lượng trang phục, phụ kiện nhiều gấp đôi, thậm chí gấp 3 để phòng hờ. Có những mẫu đã đem ra địa điểm, nhưng thay đổi tích tắc, loại bỏ trước show diễn vài giờ... công cuộc mix, match giữa stylist và nhà thiết kế phải được trao đổi trước vài tháng. Theo đó, mỗi bộ váy áo đều được chuẩn bị dư ra với tầm 2,3 đôi giày, hoa tai... Toàn bộ look sẽ được chụp ảnh, dán ngay khi vực hậu trường để ê-kíp dễ dàng trong công cuộc fitting trước show.

Đằng sau những show diễn chỉn chu, đẹp mắt và đẳng cấp, cả đội ngũ hùng hậu trong hậu trường phải làm hàng loạt công việc với cường độ cao ẢNH: NVCC

Có cơ hội nhìn ngắm trực tiếp bộ sưu tập mới của nhà thiết kế Công Trí trên sàn diễn, YEN chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất tự hào vì ngành thời trang Việt đã chứng minh được mình với thế giới. Nhìn ngắm bộ sưu tập của anh Trí, nhiều chuyên gia lớn trong ngành cũng đã gật gù. Hiện nay, YEN được biết tạp chí Harper's Bazaar của Mỹ cũng vinh danh nhiều sáng tạo của anh trong hạng mục những chiếc váy đẹp nhất New York Fashion Week 2020, đó quả là một niềm vui của người Việt nói chung cũng như giới mộ điệu Việt Nam nói riêng”.

YEN (Yến Nguyễn) tốt nghiệp top 3 cử nhân Bachelor of fine Arts in Fashion styling tại San Francisco (Mỹ) và hiện làm việc ở New York. Stylist 9X từng từng có cơ hội công tác trong show diễn của Brandon Maxwell tại New York Fashion Week với vai trò phụ trách công việc fitting, phối đồ cho các người mẫu trong show Xuân, Hè 2019. Đáng nói, Brandon Maxwell chính là nhà thiết kế sáng tạo nên bộ cánh ấn tượng của Lady Gaga trong Met Gala năm nay.