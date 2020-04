Stylist nhóm nhạc Kpop gây tranh cãi khi lấy nội y làm áo

Sao Kpop được stylist chỉnh sửa quần áo trình diễn theo cách độc đáo không phải là chuyện hiếm. Tuy nhiên, “biến tấu” như người phụ trách phục trang của Ryujin nhóm Itzy thì lại khiến cho khán giả hết hồn. Cụ thể, stylist này đã cắt quần lót cotton màu trắng của một thương hiệu trở thành áo crop top rồi đưa cho nữ ca sĩ diện lên sân khấu.

Thời điểm Ryujin mặc chiếc áo lạ mắt này lên chương trình M Countdown tập phát sóng 26.3, người xem lúc bấy giờ còn tỏ ra thích thú và khen ngợi kiểu dáng của áo. Tuy nhiên, mấy ngày sau, khi biết được đây là thiết kế “cải tạo” từ chiếc quần trong một set đồ lót, dân mạng ngay lập tức phản hồi nhiều quan điểm trái chiều.

Nhiều người khó chịu: “Nếu chưa biết nguồn gốc thì sẽ thấy áo này đẹp, nhưng lúc biết rồi thì chỉ tự hỏi vì sao lại phải làm thế…”, “ Thế giới thời trang thật bí ẩn”, “Stylist à, ngoài kia có biết bao nhiêu đồ đẹp nhưng sao lại chọn cái khó để làm chứ. Không cần thiết tí nào”, “Thay vì cắt quần lót làm áo, thì mặc luôn cái áo trong set đồ đó cũng được mà”…

Fan là người phát hiện ra chi tiết về nguồn gốc của chiếc áo có một không hai của Ryujin ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ALLKPOP

Trái lại, vẫn có không ít bình luận ủng hộ sự sáng tạo của stylist. Một số dân mạng chia sẻ: “Nó khá độc đáo đấy chứ”, “Tôi thấy nó đẹp mà”, “Thật ra cũng có phát hiện được nguồn gốc từ chiếc quần lót đâu, mọi người chỉ biết khi có ai đó nói ra thôi. Thế nên stylist đã làm rất tốt việc tìm tòi rồi”…

Dù mọi chuyện đã qua gần 1 tuần, nhưng chủ đề về chiếc áo được cắt từ quần lót của Ryujin vẫn được bàn luận sôi nổi. Vài fan còn thắc mắc liệu người đẹp có nhận ra áo mà mình mặc được chỉnh sửa từ quần lót hay không.

Ryujin là một mẩu trong nhóm nhạc nữ Itzy gồm 5 thành viên, thuộc công ty quản lý JYP Entertainment (ông lớn từng cho “ra lò” nhiều nhóm nhạc đình đám như: Wonder girls, 2PM, Got7, Twice…). Nhóm ra mắt vào tháng 2.2019 với đĩa đơn đầu tay IT'z Different và phần nào nhận được sự quan tâm từ công chúng yêu nhạc. Các cô gái còn sở hữu một vài bản hit như: Icy, Dalla dalla, Want it?, Cherry, Wannabe…