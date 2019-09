Sự kiện ở quận 1 có Ji Chang Wook dự bị 'dẹp' phút cuối lên báo nước ngoài

Tại Hàn Quốc, Newsen chia sẻ hình ảnh và clip Ji Chang Wook ở sân bay Incheon (Hàn Quốc), sau khi trở về từ TP.HCM (Việt Nam). Trang tin chỉ cho biết buổi gặp gỡ fan của anh vào tối 10.9 buộc phải hủy bỏ do vấn đề an ninh, nhưng không đề cập cụ thể tình hình xảy ra.

Trong khi đó, trang On lại đăng tải thông tin cùng hình ảnh chi tiết về sự cố trên đường Trần Hưng Đạo (quận 1, TP.HCM) tối 10.9. Bài viết tường thuật kỹ lưỡng diễn biến của vụ việc từ lúc fan tập trung đông đúc bên ngoài nơi diễn ra sự kiện cho đến khi ban tổ chức liên trục phát thông báo hủy show. On cũng cho hay chương trình phải “dẹp” vì lý do an toàn, khiến nhiều người hâm mộ thất vọng.

Cũng theo On, Ji Chang Wook đã liên tục an ủi fan Việt vì lỡ hẹn. Anh không chỉ gửi lời xoa dịu fan thông qua video trên fanpage mà còn thân thiện vẫy tay chào, chụp ảnh cùng mọi người trên đường di chuyển từ khách sạn đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Trang On cập nhật chi tiết diễn biến vụ việc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ON Newsen nhắc qua về nguyên nhân khiến Ji Chang Wook không thể gặp fan Việt Nam ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEWSEN

Cách đây ít tiếng, đại diện ban tổ chức, nữ nghệ sĩ Diệp Lâm Anh đã đưa ra thêm phản hồi về việc hủy bỏ sự kiện dù đã cất công mời Ji Chang Wook đến TP.HCM. Người đẹp rất lấy làm tiếc vì chương trình bị hủy vào giờ chót. Khi mời sao phim Healer đến, cô đã dự đoán được sức “nóng” mà anh mang tới, nhưng lượng người khổng lồ có mặt tại nơi diễn ra sự kiện cũng là điều nằm ngoài dự kiến. Đặc biệt, nữ diễn viên tiết lộ lúc sự kiện sắp diễn ra, ước tính có khoảng 5.000 người đứng dọc trên đường Trần Hưng Đạo vào đúng khung giờ cao điểm nên dẫn đến tình trạng kẹt xe.

Diệp Lâm Anh chia sẻ việc Ji Chang Wook không thể xuất hiện tại sự kiện dù gây tiếc nuối nhiều cho ê-kíp, người hâm mộ nhưng đây là phương án tốt nhất mà hai bên đã thống nhất để đảm bảo an toàn.