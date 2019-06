Sự thật kinh hoàng về những cổ vật bị quỷ ám trong 'Annabelle Comes Home'

Búp bê quỷ ám Annabelle lần đầu ra mắt công chúng khi xuất hiện trong “bom tấn” kinh dị The Conjuring (2013). Ngay sau đó, hình tượng ma quái này nhanh chóng được yêu thích và trở thành nhân vật được nhượng quyền thương mại trong hàng loạt tác phẩm kinh dị đình đám như: Annabelle (2014), Annabelle: Creation (2017) và gần đây là Annabelle Comes Home do Gary Dauberman làm đạo diễn.