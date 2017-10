Hiện tượng âm nhạc

Không phải những gương mặt của âm nhạc thị trường, lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa - Monsoon (diễn ra trong ba ngày 10, 11 và 12.11 tại Hà Nội) lựa chọn những gương mặt của cộng đồng âm nhạc indie (nghệ sĩ âm nhạc độc lập - NV) trong nước và quốc tế để “đãi” công chúng.

Những nghệ sĩ sẽ góp mặt tại Monsoon năm nay: DJ Lost Frequencies (Bỉ), Ngọt (VN), Da LAB (VN), Chris Minh Doky & The Electric Nomads (Đan Mạch), Biuret (Hàn Quốc), BUD (Anh), Garden City Movement (Israel), I wear* experiment (Estonia), Lavagance (Slovakia), Lowly (Đan Mạch), The Other Shi (Đức) và Đông Hùng (VN). “Người ta có thể không tránh khỏi cảm giác nghi ngờ. Nhưng chính cái nghi ngờ có khi lại tạo nên những bất ngờ”, nhạc sĩ Quốc Trung, tổng đạo diễn của Monsoon, nói.

Không phải là không có cơ sở để nhạc sĩ Quốc Trung đưa ra những nhận định như vậy, bởi sức hút của cộng đồng âm nhạc indie với công chúng là có thật. Ngọt, một nhóm nhạc được thành lập vào tháng 12.2013 với 4 thành viên 9X, trong đó hầu hết vẫn còn đang là sinh viên, đã trở thành nhóm nhạc đầu tiên được khán giả ủng hộ tiền làm album. Album đầu tay của nhóm đã bán hết sạch với 3.000 bản. Sau live show đầu tiên diễn ra vào tháng 9 vừa qua tại Hà Nội với khoảng 3.000 chỗ ngồi “cháy vé” chỉ sau 3 ngày mở bán, Ngọt tiếp tục gây nên cơn sốt vé khi đến với khán giả tại TP.HCM. Mới đây, MV Em dạo này của Ngọt đã gây “bão” trên cộng đồng mạng khi có tới hơn 800.000 lượt xem chỉ trong hơn 1 tuần ra mắt.

Một nhóm nhạc indie ra đời trước Ngọt là Da LAB gồm 3 thành viên, họ làm những công việc khác nhau và chỉ chơi nhạc để thỏa niềm đam mê. Live show kỷ niệm 10 năm thành lập nhóm diễn ra vào tháng 7 vừa qua tại Hà Nội với 2.500 vé được bán hết sạch.





“Âm nhạc indie vẫn nằm trong thị trường âm nhạc. Đó là âm nhạc mang cá tính, giọng nói góp vào đời sống âm nhạc chung, chỉ có điều ít chịu ảnh hưởng, chi phối của các nhà sản xuất băng đĩa. Đây là xu hướng có lợi cho những bạn trẻ, những nghệ sĩ tiềm năng ở VN phát triển. Họ sẽ thoải mái hơn trong việc tìm cho mình những cá tính âm nhạc riêng biệt. Họ cũng tự tin hơn vì có những đối tượng khán giả của riêng mình”, nhạc sĩ Quốc Trung nhìn nhận.

Nhạc sĩ Đỗ Bảo nhận xét về âm nhạc của Ngọt: "Một tinh thần rất mới mẻ, một phong cách riêng không trộn lẫn với người khác". Còn với Da LAB, trong suốt 10 năm, âm nhạc của họ có độ phổ biến rộng, thậm chí có những ca khúc đã đến với sân chơi âm nhạc chuyên nghiệp. Điểm chung trong âm nhạc của Ngọt hay Da LAB là người nghe thấy được những quan sát, triết lý, thông điệp cuộc sống của những người trẻ tuổi. "Đó là hiện tượng khán giả thấy cần những gia vị mới, sự mới lạ, phong phú hơn trong đời sống âm nhạc. Khi những ca sĩ thị trường, ngôi sao trẻ có thể mang đến sự giống nhau, thì khán giả thích thú với Ngọt hay Da LAB bởi những cá tính không na ná, hay đang có trên thị trường", nhạc sĩ Quốc Trung nhìn nhận.

Indie là ai?

Họ là những nghệ sĩ không chịu ảnh hưởng của thị trường, không chịu sự áp đặt đôi khi mang tính công thức (như công thức tạo “hit”...), không chịu sự định hướng, can thiệp của các hãng băng đĩa tới phong cách âm nhạc. Cần hiểu đúng, âm nhạc indie không phải nhạc thể nghiệm, khó nghe mà phóng khoáng, tự do, đa dạng hơn. Âm nhạc indie không phải là những “món” na ná, trộn lẫn, hay theo chuẩn mực nào.

Bên cạnh Ngọt và Da LAB, cộng đồng âm nhạc indie tại VN phát triển khá đông đảo, trong đó có thể kể đến nhiều cái tên như: Lê Cát Trọng Lý, Cá hồi hoang, Xanh 8+1, Bluemato, Mimetals, Hazard Clique, Mademoiselle, Marzuz, The Children… Những nghệ sĩ, nhóm nhạc độc lập có thành viên theo học âm nhạc chuyên nghiệp hoặc không. Họ theo những dòng nhạc khác nhau như pop, rock, jazz… Họ cũng có những cách tiếp cận khán giả khác nhau.

“Chúng tôi đi học, đi làm và chỉ chơi nhạc vào buổi tối. Âm nhạc với chúng tôi như cuộc chơi, nhưng đã chơi thì phải chơi cho tử tế. Nhiều nghệ sĩ hay nhóm indie làm ra sản phẩm tung lên mạng rồi… để đó, còn chúng tôi lại muốn đi theo con đường có định hướng rõ ràng, tiếp cận khán giả gần gũi hơn, quảng bá sản phẩm âm nhạc của mình”, Phan Việt Hoàng, quản lý của nhóm Ngọt chia sẻ. Theo Việt Hoàng: “Làn sóng âm nhạc indie tại VN đang lên, ít nhất là năm sau và năm sau nữa”.

Hiện tại Ngọt đang “ém” 2 MV, chờ tung ra vào đúng thời điểm. Những thành viên của Ngọt còn đang ấp ủ dự định đưa âm nhạc indie VN ra khỏi biên giới, tham gia các liên hoan âm nhạc tại Đông Nam Á hay châu Á.

