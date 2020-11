Suga nhóm BTS đã trải qua ca phẫu thuật vai thành công

“Tôi chuẩn bị gặp lại người hâm mộ đầy mạnh mẽ và khỏe mạnh”, tờ People dẫn lời Suga nói. Ngôi sao K-pop 27 tuổi tạm rời nhóm BTS một thời gian để hồi phục sau ca phẫu thuật vai, đại diện công ty quản lý BTS là Big Hit Entertainment thông báo trong một tuyên bố.

“Suga đã trải qua cuộc phẫu thuật để chữa phần vai bị vỡ sụn vào ngày 3.11. Cuộc phẫu thuật đã thành công. Hiện anh ấy đang nghỉ ngơi theo chỉ định của bác sĩ. Suga phải trải qua một thời gian hồi phục nghiêm ngặt”, đại diện Big Hit Entertainment cho biết.

BTS trình diễn ca khúc Dynamite ẢNH: PEOPLE

Thành viên nhóm nhạc lừng danh BTS cũng gửi thông điệp đến người hâm mộ trên mạng xã hội : “May mắn thay, ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp. Tôi phải rời nhóm một thời gian để hồi phục nhanh nhất có thể nhưng tôi sẽ trở lại sớm thôi, không lâu đâu! Một lần nữa xin lỗi và cảm ơn các bạn”.

Suga đã gặp vấn đề với vai của mình trong một thời gian dài, thậm chí đã thổ lộ những rắc rối của anh trong bài hát solo năm 2016 - The Last với ca từ được dịch sang tiếng Anh: “Bờ vai của tôi đã vỡ tan/Vì một tai nạn mà tôi gặp phải”.

Trong bộ phim tài liệu âm nhạc của BTS phát hành năm 2018 - Burn the Stage, Suga tiết lộ anh bị chấn thương trong một vụ tai nạn. Một đoạn tóm tắt qua lời bình của tập phim cho biết: “Hóa ra anh ấy từng đi giao hàng khi còn là thực tập sinh và sau khi bị xe đụng, vai của anh bị vỡ. Suga đã không nói với Big Hit Entertainment vì muốn có cơ hội trong sự nghiệp âm nhạc, nhưng khi phát hiện sự việc, họ đã giúp anh ấy hồi phục”.

Big Hit Entertainment cho biết vào năm 2019 rằng “Suga được chẩn đoán bị rách thành sau của vai trái, có nghĩa là sụn xung quanh khớp vai trái của anh ấy đã bị vỡ”.

Mới tháng trước, người hâm mộ đã để ý thấy sự khó chịu của Suga trong chương trình phát trực tuyến Map of the Soul ON: E của BTS. “Trong bài hát mở đầu, tôi đã không thể biểu diễn tốt do vấn đề ở vai, nhưng hiện tại tôi ổn và không có gì phải lo lắng”, Suga nói.

Vẫn chưa rõ khi nào Suga mới có thể biểu diễn trở lại cùng nhóm BTS, nhưng anh sẽ sớm bắt đầu tập vật lý trị liệu, theo Big Hit Entertainment.