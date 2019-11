'Superman' Henry Cavill khoe cơ bắp cường tráng trong trailer phim mới

Hơn một tháng trước khi phát sóng, The Witcher (tựa Việt: Phù thủy) tiếp tục khiến khán giả đứng ngồi không yên với trailer mới dài hơn 2 phút, hé lộ những hình ảnh kịch tính trong phim. Đặc biệt, những cảnh của nam diễn viên chính Henry Cavill gây chú ý và được truyền thông đánh giá cao.

Trong tác phẩm, tài tử sinh năm 1983 đảm nhận vai chính Geralt of Rivia, một phù thủy tóc bạc sống thời trung cổ, lang thang khắp lục địa săn quái thú kiếm tiền thưởng. Geralt of Rivia còn được miêu tả là sở hữu sức mạnh siêu nhiên từ nhỏ và dùng chúng để chống lại bọn quái vật hoành hành.

Tạo hình của nhân vật Geralt of Rivia do Henry Cavill đóng trong phim được đánh giá bám sát nguyên tác ẢNH: INSTAGRAM NV

Trailer The Witcher mới được phát hành cho thấy hành trình gian nan của Geralt of Rivia qua những phân đoạn chiến đấu dữ dội. Đáng chú ý, diễn xuất của Henry Cavill được khán giả khen ngợi. Nhiều người cho rằng anh dường như đã thoát khỏi hoàn toàn cái bóng nhân vật siêu nhân mà mình từng thể hiện trước đây. Bên cạnh đó, nam diễn viên còn để lại ấn tượng nhờ những khoảnh khắc để trần, khoe cơ bắp săn chắc.

Cách đây không lâu, Henry Cavill tiết lộ bản thân rất muốn đóng nhân vật Geralt of Rivia vì yêu thích trò chơi The Witcher. Do đó, anh đã tự thân vận động để có thể được chọn vào vai diễn này. Theo nhà sản xuất phim Lauren Schmidt, sao phim Nhiệm vụ bất khả thi: Sụp đổ đã vượt qua hơn 200 ứng cử viên khác để được chọn vào vai diễn nặng ký này.

Vai diễn Geralt of Rivia được kỳ vọng sẽ là bước ngoặt trong sự nghiệp của nam diễn viên ẢNH: INSTAGRAM NV

Sau khi nhận vai, Henry Cavill chuẩn bị kỹ lưỡng và thường thảo luận về việc tập luyện cho các cảnh hành động trong The Witcher. Thậm chí, để làm quen với thanh kiếm mà nhân vật Geralt of Rivia dùng trong phim, anh đã chuẩn bị ba thanh kiếm giống nhau, mang bên mình và sử dụng mỗi ngày trên trường quay.

The Witcher là bộ phim dài 8 tập, dựa trên bộ sách giả tưởng cùng tên tác giả người Ba Lan Andrzej Sapkowski. Ngoài Henry Cavill, tác phẩm còn quy tụ dàn sao Freya Allan, Joey Batey, Tom Canton, Anya Chalotra, Eamon Farren... Phim sẽ được ra mắt trên Netflix vào ngày 20.12.2019.