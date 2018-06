Suzy - Lee Seung Gi tái hợp trong bom tấn truyền hình 'Vagabond'

Ngày 5.6, nhiều trang báo Hàn Quốc đồng loạt đưa tin Lee Seung Gi và Suzy sẽ đảm nhận vai chính trong tác phẩm màn ảnh nhỏ mang tên Vagabond. Được biết, đây là bộ phim thuộc thể loại hành động, điệp viên xoay quanh một người đàn ông bình thường bỗng cuốn vào cuộc điều tra liên quan đến một vụ tai nạn máy bay bí ẩn. Từ đó, những câu chuyện đen tối về nạn tham nhũng của quốc gia cũng dần hé lộ.



Trong phim, Lee Seung Gi sẽ hóa thân thành diễn viên đóng thế Cha Gun có khả năng võ thuật siêu hạng và đam mê trở thành một tài tử hành động hàng đầu trên màn bạc. Sau khi phát hiện bản thân bị kẹt trong sự cố hàng không đầy bất ngờ, anh phải lao vào tìm kiếm sự thật để rồi phát hiện âm mưu to lớn đằng sau tai nạn này. Còn Suzy hóa thân thành điệp viên tình báo quốc gia (NIS) Go Hae Ri. Bố của cô, một trung úy của Thủy quân lục chiến đã qua đời, nên Go Hae Ri quyết định trở thành điệp viên công vụ cấp 7 để chăm lo cho mẹ và em trai.

ẢNH: CẮT TỪ PHIM Lee Seung Gi và Suzy từng để lại ấn tượng khi đóng cặp trong Gu Family Book

Vagabond đánh dấu màn hợp tác thứ hai của hai diễn viên sau lần đóng chung ăn ý trong Gu Family Book của đài MBC hồi năm 2013. Vì thế, khán giả và người hâm mộ đều rất vui mừng cũng như háo hức trước thông tin trên. Bên cạnh việc sánh vai lần nữa với Suzy, tác phẩm này cũng giúp Lee Seung Gi tái ngộ đạo diễn Yoo In Sik sau 4 năm kể từ phim You’re All Surrounded.

Đứa con tinh thần của đạo diễn Yoo In Sik có vốn đầu tư lên đến 25 tỉ won (hơn 23 triệu USD), được quay ngoại cảnh ở Bồ Đào Nha và Maroc. Phim do Sony Pictures chịu trách nhiệm khâu phân phối quốc tế, dự kiến sẽ phát sóng cùng lúc tại Hàn Quốc (đài SBS), Mỹ và Nhật Bản.

Ngoài cặp sao nổi tiếng Lee Seung Gi và Suzy, Vagabond còn được kỳ vọng khi quy tụ các nam diễn viên thực lực như Shin Sung Rok, Kim Min Jong, Baek Yoon Sik. Tác phẩm do Yoo In Sik cầm trịch, Jang Young Chul và Jung Kyung Soon viết nội dung, đã có buổi đọc kịch bản vào ngày 2.6 và sẽ sớm khởi quay trong thời gian tới.