Tác giả từng viết ca khúc hit cho Elvis Presley qua đời

Ông ra đi ở tuổi 78 khiến người yêu âm nhạc tiếc nuối. Một trong số ca khúc hit ông sáng tác được Elvis Presley thể hiện năm 1969 là In the Ghetto, từng đứng đầu nhiều bảng xếp hạng trên thế giới. Trong một tuyên bố đăng trên Facebook vào tối 29.9, người quản lý Jim Morey cho biết Mac Davis được gia đình thông báo vào đầu tuần này rằng ông bị ốm nặng sau ca phẫu thuật tim ở Nashville.

Bìa album single In the Ghetto của Elvis Presley phát hành năm 1969 ẢNH: T.L

“Mac Davis là một huyền thoại âm nhạc, nhưng công việc quan trọng mà ông làm thành công nhất là trong tư cách một người chồng, người cha, người ông và người bạn yêu thương”, Jim Morey, người quản lý cho ca, nhạc sĩ trong hơn 40 năm, viết.

Ngôi sao nhạc đồng quê Kenny Chesney (52 tuổi) gọi Mac Davis là huyền thoại, người đã dành thời gian để giúp anh thời trẻ trong lúc theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. “Mac - một trái tim khổng lồ, nhanh cười và một tinh thần sáng tạo cực lớn”, Kenny Chesney nói.

Mac Davis có nhiều ca khúc sáng tác cho Glen Campbell (Everything a Man Could Ever Need), ban Kenny Rogers & The First Edition (Something's Burning), Bobby Goldsboro (Watching Scotty Grow)... trước khi bắt đầu sự nghiệp ca hát của riêng mình trong những năm 1970.

Bản nhạc phát hành năm 1972 của Mac Davis là Baby, Don't Get Hooked on Me đã được đề cử giải Grammy. Ông cũng có một chương trình tạp kỹ truyền hình âm nhạc đồng quê của riêng mình trong ba mùa vào giữa những năm 1970. Chương trình đã giúp ông khởi đầu sự nghiệp diễn xuất, đóng rất nhiều vai khách mời và vai phụ trên các chương trình truyền hình, phim truyền hình trong hơn 40 năm sau đó. Ông cũng xuất hiện trong một số phim điện ảnh như North Dallas Forty do Ted Kotcheff đạo diễn, quay vào năm 1978. Mac Davis được gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood (Los Angeles).

Sinh ra ở Lubbock, Texas (Mỹ), Mac Davis nổi tiếng với tư cách là một nhạc sĩ khi Elvis Presley thu âm nhạc của ông, bao gồm nhiều bài hit: Memories, Don't Cry Daddy, In the Ghetto… vào năm 1968 và 1969.