Tác phẩm mới của đạo diễn ‘Vợ ba’ được chọn vào chợ phim danh tiếng Hàn Quốc

Theo thông tin từ trang web của Asian Project Market (APM) - chợ dự án phim lớn nhất châu Á, năm nay nhiều dự án phim từ Việt Nam đã được gửi lên ban tổ chức. Theo APM, đây là một dấu hiệu khả quan cho thấy nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam đang ngày càng phát triển mạnh mẽ để sánh vai với các nền điện ảnh tiên tiến khắp châu lục. Đặc biệt, hai dự án án phim Việt xuất sắc nhất được chọn vào vòng trong APM là “đứa con tinh thần” mới của hai nhà làm phim được giới chuyên môn đánh giá cao: Nguyễn Võ Nguyên Minh và Nguyễn Phương Anh (tên tiếng Anh: Ash Mayfair).

Skin of youth là dự án phim mới nhất của nữ đạo diễn Nguyễn Phương Anh - nhà làm phim từng gây tiếng vang lớn nhưng cũng vấp phải nhiều tranh cãi với tác phẩm Vợ ba. Phim mới của đạo diễn người Việt tiếp tục đứng tên nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc. Skin of youth được giới thiệu tại chợ dự án phim uy tín trên nhờ sự thành công vang dội Vợ ba - cái tên từng được vinh danh ở hạng mục NETPAC của liên hoan phim Toronto và đoạt nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá khác.

Đạo diễn Nguyễn Phương Anh (phải) bên cạnh sao nhí Trà My - nữ chính phim Vợ ba ẢNH: T.L

Trang Seaficlab.com tiết lộ Skin of youth lấy bối cảnh Việt Nam những năm 1990. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện của hai nhân vật San và Nam trong giai đoạn xã hội vẫn còn khắt khe về vấn đề giới tính. Để có đủ tiền để San thực hiện ước mư chuyển giới, cả hai đã cùng thực hiện “phi vụ” phạm pháp... Chuyên trang nói trên cho biết Nguyễn Phương Anh đảm nhiệm cả vai trò đạo diễn lẫn biên kịch. Skin of youth dự kiến tiêu tốn tổng kinh phí khoảng 738.505 USD (hơn 17 tỉ đồng).

Bên cạnh Skin of youth, dự án Việt còn lại được APM lựa chọn là Picturehouse của đạo diễn Nguyễn Võ Nguyên Minh và nhà sản xuất Nguyễn Bảo. Tác phẩm trên đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Mùa len trâu với dòng phim độc lập kể từ khi Nước 2030 được trình làng năm 2013 và từng ra mắt Liên hoan phim quốc tế Berlin 2014.

Xuất hiện lần đầu vào năm 1998, Asian Project Market ( APM) thuộc Liên hoan phim quốc tế Busan đến nay đã chọn ra được 556 dự án tiêu biểu để giới thiệu. Theo thông tin từ ban tổ chức, năm 2019, APM có tới 384 dự án phim từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia vào chợ phim danh tiếng này. Tuy nhiên, chỉ có 29 dự án xuất sắc nhất lọt vào vòng trong, bao gồm cả 2 dự án của Việt Nam. Trong số 29 cái tên được chọn, Hàn Quốc góp mặt với 8 dự án nổi bật thuộc nhiều thể loại khác nhau: A House with Ghosts (đạo diễn Jang Kun Jae), Root Story (đạo diễn Cho Min Jae), The Scarecrow (đạo diễn Han Jun Hee), Moon Chasers (đạo diễn Kim Jin Hwang), The Child (đạo diễn Kang Dong Hun)...

APM 2019 sẽ giới thiệu 29 dự án mới nói trên từ ngày 6 đến ngày 8.10.2019 tại Busan (Hàn Quốc). Sự kiện nằm trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 24 diễn ra từ ngày 3 đến 12.10.2019.