Tại sao Iron Man và Black Widow bị ‘khai tử’ trong ‘Avengers: Endgame’?

Sau 3 tuần công chiếu, “bom tấn” thứ 22 của nhà Marvel đã thừa thắng xông lên, xô đổ hàng loạt kỷ lục phòng vé toàn cầu. Bộ phim mang về doanh thu hơn 2 tỉ USD và con số này được dự đoán sẽ còn tăng hơn nữa.

Mới đây, bộ đôi biên kịch đình đám Christopher Markus và Stephen McFeely đã có những chia sẻ gây sốc về quyết định chọn lựa quyền sống và chết cho các siêu anh hùng. Đáng nói, sự ra đi của hai tên tuổi Người sắt (Robert Downey Jr. đóng) và Góa phụ đen (Scarlett Johansson thủ vai) trong phim khiến nhiều khán giả không cầm được nước mắt.

Chia sẻ với New York Times, cặp bài trùng cho rằng họ luôn sẵn sàng để “khai tử” hai siêu anh hùng này. McFeely cho biết: “Iron Man là người bắt đầu, chính anh cũng phải là người khép màn cho câu chuyện này”. Trong khi đó, Christopher Markus tiết lộ: “Chúng tôi quyết định không cho anh ấy cơ hội sống sót trong một viễn cảnh hoàn hảo sau cuộc chiến. Vì đó mới là một cái kết ấn tượng và bi tráng”. Việc em bé Morgan phải lớn lên mà không có người cha đáng quý của cô bên cạnh sẽ trở thành nỗi day dứt và ám ảnh cho khán giả dù cho bộ phim qua đi.

Điều này cũng được hai người lý giải dựa trên tính cách của Người sắt trong phim. Trước đó, trong bộ Avengers: Infinity War, trước khi Thanos cùng đội quân bóng tối đổ bộ đến New York, Iron Man đã tâm sự với vợ về chuyện con cái. Khi đó, vợ anh đưa ra yêu cầu với siêu anh hùng về việc “về hưu non”. Tuy nhiên, trong suốt khoảng thời gian “ẩn dật”, Tony Stark vẫn không thể ngăn được đam mê khám phá cách thức du hành thời gian bằng Pym Particles. Điều đó cũng là manh mối và động lực để đưa người hùng bước chân vào cuộc chiến cuối cùng.

Ngoài ra, việc sáng tạo hàng loạt các câu chuyện về Iron Man trong các phần trước cũng khiến hai nhà biên kịch đưa nhân vật đến hồi kết. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ bức xúc cho rằng họ đã quá thiên vị khi để Người sắt mất đi thay vì chàng Đội trưởng Mỹ. Trả lời trên tờ Variety, Stephen McFeely bày tỏ: “Quyết định của chúng tôi bị chi phối bởi người hâm mộ. Chúng tôi làm phim nhưng không thể tự quyết định một cách độc đoán, mọi thứ phải theo sát kỳ vọng của khán giả. Thực tế, Iron Man chính là tấm gương phản chiếu hình ảnh của một Captain America thông qua các giai đoạn cuộc đời anh. Đội trưởng Mỹ đã phải hoãn cả cuộc đời anh ấy để hoàn thành các nhiệm vụ và điều đó khiến chúng tôi không để mất anh ta”. Ngoài ra, nhà văn còn nhấn mạnh: “Hãy nhớ rằng, một anh hùng mà không trải qua sự hi sinh, thì sẽ không thể vượt qua giới hạn của chính họ”.

Điệp viên nóng bỏng nhà Marvel ghi dấu ấn vào lòng khán giả không bởi sức mạnh, ngoại hình quyến rũ mà còn là vẻ đẹp trong sự thấu hiểu. Một trong những câu nói được yêu thích nhất của nữ diễn viên người Mỹ là: “Even if there’s a small chance that we can undo this. I mean we owe it to everyone who’s not in this room to try” (Tạm dịch: Cho dù cơ hội có mong manh đi chăng nữa, chúng ta vẫn nợ những người không ở trong căn phòng này một lần thử). Ngoài ra, nhiều người hâm mộ khá lạc quan khi có thể gặp lại nhân vật yêu thích của mình trong bộ phim về Black Widow sắp tới.