Tài tử Hàn phải ngồi tù 5 năm vì tội tấn công tình dục

Cụ thể, Tòa án Trung tâm Seoul (Hàn Quốc) kết tội Kang Sung Wook và khẳng định: “Lời khai của nạn nhân nhất quán từ đầu đến cuối và cô ấy không có dấu hiệu tống tiền bị cáo”. Tài tử bị kết án 5 năm tù vì tấn công tình dục nhân viên quán bar tại nhà riêng của một người bạn. Bên cạnh nhận án tù thích đáng, nghệ sĩ họ Kang cũng bị phạt 40 giờ điều trị bạo lực tình dục. Phía nghệ sĩ 34 tuổi đang nộp đơn kháng cáo.

Mọi việc bắt đầu vào tháng 8.2017, khi Kang Sung Wook và một người bạn đại học cùng hai cô gái làm việc tại quán bar cùng nhau ăn tối tại nhà hàng. Sau đó, nam diễn viên ngỏ ý mời hai người đẹp về nhà bạn bằng cách trả thêm một khoản tiền thù lao. Sau khi tụ tập, một cô gái đã rời đi trước trong khi người còn lại bị chặn không cho ra về dẫn đến việc bị tấn công tình dục. Nạn nhân sau đó kiện Kang Sung Wook tội tấn công tình dục. Thời điểm bị tố cáo, Kang Sung Wook gọi nạn nhân là kẻ đào mỏ, tống tiền.

Theo thông tin vừa được truyền thông tiết lộ, người bạn học của Kang Sung Wook - nhân vật cũng bị kết tội tấn công tình dục, khai với cảnh sát rằng sự việc xảy ra là có sự đồng thuận từ hai phía nhưng khi nạn nhân trở ra từ phòng tắm, đột nhiên cô ấy quyết định tố cáo anh cùng nam diễn viên họ Kang. Tuy nhiên, các tin nhắn giữa Kang Sung Wook và người bạn này đã được cảnh sát kiểm tra. Theo đó, cả hai cố gắng che đậy tội ác của mình và tìm mọi cách đổ lỗi cho lý do: hai bên tự nguyện.

Tài tử 34 tuổi cùng bạn thân đã bày ra nhiều cách để chối tội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CHANNEL A

Ở thời điểm bị “sờ gáy”, Kang Sung Wook và bạn đã thống nhất với nhau sẽ khai gì với cảnh sát đồng thời xóa sạch các tin nhắn đã trao đổi với nhau trước đó. Tại cơ quan điều tra, họ một mực phủ nhận hành vi tấn công tình dục. Thậm chí, nam diễn viên sinh năm 1985 còn khai với cơ quan chức năng: “Lúc chúng tôi năm trên giường, cả hai chỉ nhìn nhau. Park (người bị hại) sau đó đã phát ra những tiếng rên rỉ để cám dỗ tôi vậy nên tôi đã lao đến hôn cô ấy”. Tuy nhiên, qua quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện sự việc trái ngược với những lời khai từ phía bị cáo. Đáng nói, sau khi bị tấn công tình dục, nạn nhân phải tham gia khóa trị liệu dài 3 tháng để điều trị chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương.

Kang Sung Wook sinh năm 1985, nghệ sĩ này từng theo học diễn xuất bài bản và là một ngôi sao nhạc kịch có thực lực. Anh từng nổi danh nhờ vở Bóng ma trong nhà hát đồng thời góp mặt trong nhiều tác phẩm nhạc kịch nổi tiếng như: Newsies, The sorrows of young werther, The Goddess is watching… Tài tử 34 tuổi cũng lấn sân sang phim truyền hình và đảm nhiệm vai diễn trong: Nhịp đập trái tim 1, Cuộc đời đầu tiên, Làm vợ anh nhé… Sau khi bê bối tình dục của Kang Sung Wook nổ ra, các nhà đài sản xuất những bộ phim nói trên tuyên bố đã cắt hết những phân cảnh có sự xuất hiện của nam diễn viên.