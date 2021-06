Tài tử Hàn Quốc Song Kang Ho làm giám khảo Liên hoan phim Cannes 2021

"Siêu sao màn ảnh Hàn" Song Kang Ho, như cách gọi của tạp chí The Hollywood Reporter, gây chú ý khắp thế giới qua tác phẩm Parasite (Ký sinh trùng - Bong Joon Ho chỉ đạo), phim thắng giải Cành cọ vàng tại mùa giải năm 2019. Tài tử 54 tuổi đóng nhiều phim của đạo diễn Bong Joon Ho như Memories of Murder, The Host, Snowpiercer, hay xuất hiện trong Thirst của nhà làm phim Park Chan Wook, A Taxi Driver của đạo diễn Jang Hoon... Đây đều là những tác phẩm có doanh thu rất cao tại phòng vé xứ kim chi.