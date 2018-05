Tài tử Hugh Grant lần đầu kết hôn ở tuổi 57

Ngôi sao Bốn đám cưới và một đám ma và cô dâu Anna Eberstein, 39 tuổi, đã chọn văn phòng đăng ký ở Chelsea (Anh) để làm giấy chứng nhận "góp gạo thổi chung cơm". Nơi đây khá gần với biệt thự 17 triệu bảng Anh của Hugh Grant ở khu Tây London.

Trong ngày trọng đại, "cô dâu" chọn sơ mi phối váy ngắn, mang giày scandal và đeo nhẫn cưới bằng vàng. Chỉ có một số ít bạn bè và thành viên trong gia đình của Hugh Grant được mời tham dự. Các bức ảnh chụp bên ngoài cho thấy dường như nơi đây không trang trí gì hoành tráng như thường thấy ở đám cưới của một ngôi sao.

Dù mới chính thức đăng ký kết hôn nhưng Hugh Grant và Anna Eberstein ở bên nhau 6 năm, có với nhau ba mặt con. Bé thứ ba mới chào đời đầu năm nay. Hugh Grant được xem là một trong những ông bố nhiều con nhất Hollywood khi ông còn có hai con riêng với bạn gái cũ Tinglan Hong.

Nam diễn viên cũng có nhiều mối quan hệ lâu dài, bao gồm cả ngôi sao người Anh Elizabeth Hurley, nhưng luôn bác bỏ ý tưởng về cuộc hôn nhân. Một nguồn tin nói với The Sun: "Đây là một ngày mà không ai trong số những người bạn của Hugh từng nghĩ đến. Ông ấy sẽ sớm về hưu và cuối cùng đã trở thành một người đàn ông có gia đình".

Bản thân nam diễn viên chia sẻ với People vào năm 2015: "Tôi không thực sự là người tin tưởng vào hôn nhân. Tôi đã thấy rất ít trường hợp hay ho, có thể là năm trường hợp, trong cuộc đời tôi. Tôi nghĩ nếu không may thì đó là một công thức làm khổ lẫn nhau".

Hugh Grant là một trong những diễn viên người Anh thành công nhất tại Hollywood. Ông có nhiều phim hài tình cảm hay nhất của thế giới như: Notting Hill (1999), Bridget Jones's Diary (2001), About a Boy (2002), Music and Lyrics (2007), Love Actually (2003)... Ông cũng được vinh danh ở các giải thưởng Quả cầu vàng, BAFTA... Hiện tại, ông vừa là diễn viên vừa là nhà sản xuất phim hàng đầu Anh Quốc.