Tài tử Keanu Reeves bị bạn tiết lộ người yêu sau nhiều năm hò hẹn

Ngày 6.2 (giờ địa phương), tờ Page Six khiến người hâm mộ bất ngờ khi đăng tải những tiết lộ của nữ diễn viên Jennifer Tilly, bạn của tài tử Keanu Reeves và nữ nghệ sĩ điêu khắc Alexandra Grant về tình cảm giữa hai người. Theo những gì mà Jennifer Tilly bộc bạch, cả hai nghệ sĩ đã bí mật hẹn hò trong nhiều năm trong tư cách là người tình của nhau nhưng lại không hề xác nhận điều đó với truyền thông.

Jennifer Tilly hồi tưởng lại thổ lộ của bạn gái tài tử phim Ma trận với cô cách nay hơn một năm rưỡi: "Tôi nhớ, lúc đó Alexandra Grant nói với tôi rằng 'Keanu Reeves là bạn trai của tôi'. Khi nghe điều ấy, tôi hốt hoảng và hỏi ngược lại 'Khoan, gì cơ?'". Theo nguồn tin từ NBC, sao phim John Wick và Alexandra Grant gặp nhau từ năm 2009 tại một buổi tiệc đêm và ngay lập tức trở thành bạn bè thân thiết sau đó.

Tài tử 55 tuổi bí mật hẹn hò với Alexandra Grant trong nhiều năm Ảnh: Masala

Tuy qua lại với nhau một thời gian dài thế nhưng rất hiếm khi cả hai cùng nhau xuất hiện trước đám đông. Cho đến ngày 2.11.2019, Keanu Reeves và "bạn gái" của anh cùng xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện LACMA Art + Film ở Mỹ. Alexandra Grant mặc váy dạ hội cổ chữ V, còn "bạn trai" của cô thì mặc vest. Cả hai tình tứ choàng tay nhau khiến báo giới thắc mắc. Thế nhưng thay vì lên tiếng xác nhận, cả hai đã từ chối những câu hỏi từ phía truyền thông rằng lúc đó hai người đã là tình nhân của nhau hay chưa.

Niềm an ủi cuộc đời tài tử cô độc

Tiết lộ của cô bạn Jennifer Tilly càng củng cố về mối quan hệ giữa cặp trai tài gái sắc của Hollywood: "Kể từ khi cô ấy (chỉ Alexandra Grant) xác nhận yêu Keanu Reeves, tôi thấy hai người dự sự kiện cùng nhau suốt. Điều đó khiến tôi rất bất ngờ. Tôi từng thốt lên rằng 'Đó chính là bạn gái của Keanu Reeves chứ không phải ai khác'". Do là người rất kín tiếng về đời tư nên sao nam sinh năm 1964 hiếm khi "hé môi" về mối quan hệ giữa mình và Alexandra Grant trước truyền thông, chỉ cùng nhau xuất hiện trước công chúng khi cần thiết.

Nam diễn viên Keanu Reeves chưa lên tiếng xác nhận chính thức về bạn gái của mình Ảnh: Sipa

Alexandra Grant, theo như mô tả của Jennifer Tilly, là một phụ nữ thông minh, hòa nhã. Ở tuổi 47, cô được biết đến là một nghệ sĩ thị giác tài năng, bên cạnh đó còn là một nhà điêu khắc, họa sĩ cũng như lấn sân sang lĩnh vực truyền thông. Cô là cộng sự đắc lực của Keanu Reeves trong nhiều quyển sách do anh viết như Ode to Happiness và Shadows.

Có lẽ, bên cạnh sự nghiệp điện ảnh đồ sộ ở Hollywood kéo dài từ thập niên 1980, đặc biệt nổi lên từ thập niên 1990 đến nay của Keanu Reeves, Alexandra Grant là nguồn an ủi lớn nhất dành cho trái tim luôn buồn tủi của anh.

Tuy tiếng tăm vang xa toàn cầu nhờ những thương hiệu phim đình đám như Ma trận, John Wick, thế nhưng cuộc đời của Keanu Reeves rất bất hạnh khi liên tục chứng kiến sự ra đi của những người mà anh thương yêu. Đứa con chung giữa anh và bạn gái Jennifer Syme mất do sinh non vào năm 1999, hai năm sau, anh tiếp tục chôn cất thi thể bạn gái cạnh mộ con do cô tử nạn trong một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng.