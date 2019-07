Tài tử phim ‘Men in Black’ qua đời ở tuổi 88

Theo nguồn tin của tờ báo nói trên, Rip Torn đã qua đời vào chiều 9.7 (giờ địa phương) tại nhà riêng ở Lakeville, Connecticut (Mỹ). Tài tử 88 tuổi ra đi trong vòng tay của vợ là nữ diễn viên Amy Wright cùng hai con gái Katie Torn và Angelica Page. Tuy nhiên, gia đình nam diễn viên quá cố không tiết lộ thêm về nguyên nhân khiến Rip Torn không qua khỏi.

Rip Torn sinh năm 1931 và được xem là một trong những nghệ sĩ tiêu biểu của điện ảnh Mỹ những năm 1960. Tài tử quá cố bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với bộ phim Baby Doll được trình làng vào năm 1956 và bắt đầu đeo đuổi sự nghiệp nghệ thuật kéo dài hơn sáu thập niên trên sân khấu cũng như màn ảnh. Tại Mỹ, khán giả biết đến Rip Torn qua hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như: King of Kings, Hero's Island, One Spy Too Many, The President's Plane is Missing, Freddy Got Fingered, American Cowslip, Will & Grace, 30 Rock…

Rip Torn trong Men in Black ra mắt cách đây nhiều năm ẢNH: COLUMBIA PICTURES

Đặc biệt, ông từng gây ấn tượng với nhân vật Artie trong 6 mùa phim The Larry Sanders Show. Loạt phim nổi tiếng này đã giúp Rip Torn giành giải Quả cầu vàng cùng nhiều đề cử danh giá khác. Nghệ sĩ sinh năm 1931 cũng từng là ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Oscar 1984 với vai diễn trong phim Cross Creek.

Rip Torn nổi tiếng khắp toàn cầu khi góp mặt trong hai phần đầu của Men in Black bên cạnh Will Smith, Barry Sonnenfeld, Lara Flynn Boyle… Tác phẩm ra mắt lần đầu vào năm 1997 và trở thành một trong những thương hiệu phim hành động được yêu thích nhất của Hollywood.