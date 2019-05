Tài tử quá cố Kim Joo Hyuk thắng giải ‘Baeksang 2019’

Tối 1.5 (giờ địa phương), lễ trao giải nghệ thuật Baeksang (Baeksang Art Awards) lần thứ 55 đã diễn ra tại Trung tâm hội nghị và triển lãm COEX (Seoul) với sự dẫn dắt của của bộ ba Shin Dong Yup, Bae Suzy và Park Bo Gum. Năm nay, kết quả giải thưởng không gây quá nhiều tranh cãi.

Đáng chú ý, phần trao giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (mảng điện ảnh) thuộc về tài tử Kim Joo Hyuk với vai diễn trong phim Believer là khoảnh khắc lắng đọng nhất sự kiện. Tại buổi lễ, CEO công ty quản lý của nam nghệ sĩ quá cố đã thay anh lên sân khấu nói lời cảm ơn mọi người.

ẢNH: CẮT TỪ CLIP Khoảnh khắc trao giải cho Kim Joo Hyuk tại Baeksang 2019

Ngày 30.10.2017, Kim Joo Hyuk qua đời vì tai nạn giao thông. Cái chết đột ngột của anh khiến cả làng giải trí xứ kim chi bàng hoàng. Đến nay, khán giả, bạn bè, đồng nghiệp… của nam diễn viên sinh năm 1972 vẫn chưa thể hoàn toàn nguôi ngoai sau hơn 1 năm biến cố xảy ra.

Giải thưởng của Kim Joo Hyuk cũng là chiến thắng duy nhất của phim Believer tại Baeksang 2019 dù tác phẩm từng dẫn đầu hạng mục điện ảnh với 6 đề cử. Tương tự Believer, Burning cũng có 6 đề cử nhưng chỉ mang về duy nhất một giải Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH JTBC Ảnh trên: Lee Byung Hun và Yeon Jung Ah thắng giải Nam/Nữ diễn viên chính phim truyền hình xuất sắc nhất. Lee Sung Min và Han Ji Min nhận giải Nam/Nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất

Còn The Spy Gone North gom về hai giải quan trọng là Phim điện ảnh xuất sắc nhất và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Lee Sung Min). Tuy nhiên, tác phẩm màn ảnh rộng thắng lớn nhất Baeksang 2019 là Miss Baek khi được vinh danh ba giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Han Ji Min), Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (Kwon So Hyun) và Đạo diễn xuất sắc nhất (Lee Ji Won).

Trong khi đó, Daesang (Giải thưởng lớn) mảng điện ảnh thuộc về Jung Woo Sung lại gây nên phản ứng trái chiều bởi màn thể hiện của anh trong phim Innocent witness chưa thuyết phục. Daesang tại Baeksang 2019 là giải thưởng Daesang đầu tiên mà Jung Woo Sung nhận được trong sự nghiệp hơn 20 năm của mình.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH JTBC Daesang của Baeksang năm nay thuộc về Jung Woo Sung và Kim Hye Ja

Khác với mảng điện ảnh, kết quả lĩnh vực truyền hình tại Baeksang 2019 không có cuộc “lội ngược dòng” nào. Trước khi lễ trao giải bắt đầu, Sky Castle mang tâm thế “bao sân”, hạng mục nào cũng có mặt. Kết thúc chương trình, “bộ phim truyền hình quốc dân” này đã mang về bốn giải quan trọng: Nữ diễn viên xuất sắc nhất (Yeon Jung Ah), Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (Kim Byung Chul), Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất (Kim Hye Yoon) và Đạo diễn xuất sắc nhất (Jo Hyun Tak).

Thế nhưng, Sky Castle lại vuột mất giải Phim truyền hình xuất sắc nhất về tay đối thủ My Ajusshi. Ngoài ra, My Ajusshi còn thắng giải Kịch bản xuất sắc nhất (Park Hae Young) và Diễn viên được yêu thích nhất (IU). Đặc biệt, minh tinh kỳ cựu Kim Hye Ja được trao giải Daesang (giải thưởng lớn) mảng truyền hình. Theo nhiều khán giả, đây là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng dành cho bà với diễn xuất đầy cảm động, lấy nước mắt người xem trong Dazzling (The Light in Your Eyes).