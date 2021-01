Tân binh khiêu chiến 'hạ' cao thủ 'Siêu trí tuệ' từng đạt 150 điểm tuyệt đối

Ngày 9.1, Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với Công an TP.Hà Nội, Thanh tra Sở TT-TT và Cục Thuế Hà Nội làm rõ vụ lưu hành sách không rõ nguồn gốc với số lượng lớn.