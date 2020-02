Tặng 10.000 khẩu trang ngừa virus corona cho độc giả đến Đường sách TP.HCM

Lo ngại virus corona, nhiều người dân lo lắng đổ xô đi mua khẩu trang y tế, tạo tình trạng khan hiếm, tăng giá khắp nơi. Trước tình hình đó, First News - Trí Việt đã cử người lên trực tiếp nhà máy sản xuất khẩu trang để kịp mua 10.000 chiếc khẩu trang đạt chất lượng cao đem về phát miễn phí cho bạn đọc và người dân tại ngôi nhà Hạt giống tâm hồn ở trung tâm Đường sách Nguyễn Văn Bình TP.HCM.

Đồng hành cùng người dân phòng ngừa dịch bệnh

Theo ông Nguyễn Văn Phước, Tổng giám đốc First News - Trí Việt: “Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra đang lây lan quá nhanh, nghiêm trọng trên thế giới . Tổ chức Y tế thế giới đã tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng việc phát khẩu trang miễn phí giúp nhiều người giữa cơn 'bão giá' khẩu trang như hiện nay. Tôi hy vọng sẽ có nhiều đơn vị tiếp tục đồng hành, hưởng ứng phong trào này cùng First News để góp phần phòng ngừa dịch bệnh.”