Tăng giá vô lý, Hạ Long muốn 'đóng cửa vịnh'?

Thứ nhất, việc tăng phí dịch vụ theo thẩm quyền là của UBND tỉnh. Nhưng với Hạ Long là một biểu tượng của du lịch, một di sản quốc gia, một di sản thế giới thì chắc chắn khi ứng xử với nó cũng cần thận trọng hơn, đặc biệt hơn. Nên tham khảo các cơ quan khác trước khi đưa ra quyết định.

Thứ hai, việc tăng giá cũng phải đi kèm với đầu tư, khi tăng giá thì dịch vụ phải được bổ sung. Mình phải chứng minh cho người ta thấy việc đầu tư công khai. Chẳng hạn, đầu tư thêm để an toàn an ninh cho khách ngủ đêm. Hiện nay, Hạ Long cũng đang đầu tư thêm các khu nghỉ an toàn, thì phải nói rõ cho công chúng biết.

Thứ ba, phải có lộ trình kế hoạch tăng giá. Chẳng hạn, trong 5 năm tới tôi đầu tư thêm các dịch vụ này, tôi tăng giá lên bao nhiêu phần trăm, với lộ trình mỗi năm tăng bao nhiêu phần trăm giá. Điều này phải được thông báo trước cho doanh nghiệp.

Việc tăng giá mà không thuyết phục được thì doanh nghiệp phản ứng là đúng. Bản thân việc xin ý kiến doanh nghiệp với thời hạn quá gấp cũng là cách làm phản cảm. Vấn đề là cách làm phải phù hợp, dù việc tăng là đúng thẩm quyền thì cách làm vẫn quan trọng. Phải phù hợp với chiến lược kinh tế. Khi kinh doanh, doanh nghiệp còn phải thông báo giá cả với khách hàng trước cả năm. Phải có lộ trình tăng rõ ràng, để doanh nghiệp có sự chuẩn bị.

Ngữ Yên (ghi)