Táo bạo như Tokyo & Seoul

Jennifer Aniston và Brad Pitt nối lại tình xưa? Mới đây, thông qua sự sắp xếp của George Clooney, Jennifer Aniston và Brad Pitt đã có những buổi hẹn hò bí mật. Không phải là những người xa lạ, cả Brad Pitt và Jennifer đã từng có 5 năm hôn nhân mặn nồng trước khi hai người đôi ngả. Theo tạp chí Star, cặp đôi đã có cuộc hẹn bí mật tại nhà Jennifer ở Beverly Hills. Họ đã cùng nhắc lại những kỉ niệm cũ và có những khoảnh khắc hạnh phúc khi ở bên nhau. Việc tái hợp lần này của họ cũng nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ bạn bè và người hâm mộ. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn đang trong vòng bí mật, các thông tin vẫn rất chừng mực bởi Jennifer vừa li hôn chồng tháng trước nên không muốn đời tư bị soi mói. Tài tử Life of Pi mắc bệnh hiểm nghèo Mới đây, Irrafan Khan, nam diễn viên hàng đầu Bollywood vừa thông báo ông bị bệnh u thần kinh tết, một dạng bệnh hiếm gặp trên thế giới. Đây là căn bệnh với tỉ lệ mắc bệnh rất hiếm: 35/100.000 người. Là ngôi sao hàng đầu nền điện ảnh Ấn Độ, anh sở hữu gia tài khổng lồ hơn 100 bộ phim đủ những thể loại điện ảnh, truyền hình... cả ở thị trường nội địa cũng như hợp tác với ngôi sao quốc tế. Những phim anh đã tham gia như: Triệu phú khu ổ chuột, Life of Pi, Madaari, Inferno... Sau tuyên bố bệnh hiểm nghèo, giới hâm mộ, các đồng nghiệp liên tục gửi tin nhắn, gọi điện hỏi thăm, động viên Irrafan Khan vượt qua bạo bệnh. Thiên An