Tập cuối ‘Hạ cánh nơi anh’ phá kỷ lục rating của ‘Goblin’

Crash Landing on You cũng là tác phẩm truyền hình chạm mốc rating cao thứ 2 lịch sử đài cáp sau Lâu đài trên không của jTBC. Những thành tích khủng của Hạ cánh nơi anh làm người hâm mộ vô cùng tự hào. Khán giả cũng nhận định đoàn làm phim xứng đáng với kết quả này.

Tối 16.2, ê-kíp Hạ cánh nơi anh đã mở tiệc mừng công tác phẩm. Sự kiện có sự tham gia của hầu hết diễn viên có mặt trong phim. Gần như toàn bộ các thành viên trong đoàn làm phim và dàn sao tác phẩm đều đến dự tiệc mừng công tổ chức tại một nhà hàng ở Seoul (Hàn Quốc).

Trước đó, màn xuất hiện của các diễn viên trước cổng nhà hàng được xem như một sự kiện giải trí lớn khi quy tụ đông đảo phóng viên và người hâm mộ. Fan đến đợi từ sớm và không giấu được niềm phấn khích khi được thấy dàn trai xinh gái đẹp Hạ cánh nơi anh ngoài đời.

Riêng Hyun Bin và Son Ye Jin tỏa sáng bất chấp mọi ống kính. Cặp đôi chính của phim đi riêng lẻ nhưng lại diện trang phục như đồ đôi. Người hâm mộ reo hò lớn khi cả hai xuất hiện. Nam diễn viên khiến fan nữ xuýt xoa với vẻ điển trai đầy mạnh mẽ, còn minh tinh sinh năm 1982 chinh phục người hâm mộ bởi nhan sắc không góc chết.

Các nghệ sĩ trẻ như Seo Ji Hye (vai Seo Dan), Kim Jung Hyun (Gu Seung Jung), Yang Kyung Won (Pyo Chi Su), Yoo Su Bin (Kim Ju Meok), Tang Joon Sang (Geum Eun Dong) ghi điểm với phong cách năng động. Còn dàn tên tuổi gạo gội như Jang Hye Jin (Ko Myeong Eun), Park Myoung Hoon (Ko Myeong Seok), Kim Sun Young (Na Wol Suk), Jang So Yeon (Hyeon Myeong Sun), Cha Chung Hwa (Yang Ok Geum)… lại chọn style đơn giản và lịch sự.

Kể từ ra mắt vào ngày 14.12.2019, Crash Landing on You (tựa Việt: Hạ cánh nơi anh) hay còn gọi Tình yêu hạ cánh đã liên tục nằm trong top đầu các bảng xếp hạng rating, chỉ số bàn luận, mật độ phủ sóng truyền thông… Phim do Lee Jung Hyo làm đạo diễn, Park Ji Eun viết kịch bản. Tác phẩm có sự góp mặt của dàn diễn viên Hyun Bin, Son Ye Jin, Seo Ji Hye, Kim Jung Hyun…