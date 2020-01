Taron Egerton trong ‘Rocketman’ có 'cửa' trên đường đua Oscar 2020?

Đối với những khán giả đã có dịp thưởng thức cả hai tác phẩm có thể dễ dàng nhận thấy điểm tương đồng của Rocketman và Bohemian Rhapsody: đều là phim tiểu sử âm nhạc. Nếu Rocketman (2019) xoáy sâu và cuộc đời - sự nghiệp của danh ca Elton John (Taron Egerton thủ vai) thì Bohemian Rhapsody (2018) là bức chân dung bằng âm nhạc của Freddie Mercury (Rami Malek thủ vai) - giọng ca huyền thoại của nhóm nhạc Queen.

Hai bộ phim tiểu sử âm nhạc lần lượt giúp Rami Malek (trái) và Taron Egerton nhận giải Nam chính xuất sắc của Quả cầu vàng 2 năm gần đây Ảnh: NBC, Reuters

Nhờ màn trình diễn trong Bohemian Rhapsody, Rami Malek đã thắng giải Nam diễn viên chính kịch xuất sắc nhất của Quả cầu vàng 2019 sau đó thắng luôn giải diễn xuất quan trọng tại Oscar. Năm nay, Taron Egerton vừa được xướng tên ở hạng mục Nam diễn viên phim hài/nhạc kịch xuất sắc nhất của Quả cầu vàng. Sự trùng hợp đáng chú ý này khiến truyền thông Hollywood cũng như nhiều khán giả đặt câu hỏi: liệu Taron Egerton sẽ lặp lại lịch sử của Rami Malek trên đường đua Oscar 2020? Và Rocketman có giành được chiến thắng giòn giã như Bohemian Rhapsody đã từng?

'Rocketman' và 'Bohemian Rhapsody' cùng đoạt Quả cầu vàng

Bất chấp tai tiếng của đạo diễn, Bohemian Rhapsody vẫn được đông đảo khán giả đón nhận và có một mùa giải thưởng 2019 bội thu ẢNH: Fox

Kể từ khi phát hành vào tháng 10.2018 và nhanh chóng khuấy đảo phòng vé toàn cầu với 903 triệu USD, Bohemian Rhapsody càng thu hút sự chú ý từ giới mộ điệu khi liên tục giành chiến thắng ở hàng loạt giải thưởng uy tín. Tính đến nay, tác phẩm về cuộc đời ngôi sao huyền thoại Freddie Mercury đã đem về 41 giải thưởng lớn nhỏ trong đó có Quả cầu vàng và BAFTA. Phim cũng khuynh đảo lễ trao giải Oscar 2019 với 4 tượng vàng danh giá: Biên tập âm thanh xuất sắc nhất, Hòa âm hay nhất, Dựng phim xuất sắc nhất và hơn cả là Nam diễn viên chính xuất sắc nhất dành cho Rami Malek.

Rocketman cũng nhanh chóng trở thành cái tên nổi bật trong mùa giải thưởng 2020 Ảnh: Paramount

Trong khi đó, Roketman ra mắt vào tháng 5.2019 và thu về 195,2 triệu USD từ phòng vé toàn cầu. Dẫu cuộc đua giải thưởng chưa bao bao giờ đề cao thành công của một tác phẩm dựa vào câu chuyện doanh thu song con số này cho thấy Rocketman không nhận được sự đón nhận nhiệt tình từ công chúng như Bohemian Rhapsody. Tuy vậy, phim cũng đã sở hữu tổng cộng 9 chiến thắng khác nhau kể từ khi mùa giải thưởng năm nay khởi động. Trong số đó phải kể đến giải Ca khúc trong phim hay nhất được trao cho Elton John và giải diễn xuất quan trọng của Taron Egerton tại Quả cầu vàng vừa qua. Nhờ bàn đạp từ lễ trao giải danh giá vừa kể trên, cả Rocketman lẫn nam chính Taron Egerton đều có tên trong đề cử BAFTA (giải thưởng được ví như Oscar của nước Anh). Bộ phim của đạo diễn Dexter Fletcher được kỳ vọng sẽ chiếm giữ một số đề cử quan trọng khi Viện Hàn lâm công bố danh sách đề cử đầy đủ của Oscar 2020 vào 13.1 tới.

'Rocketman' có giúp Taron Egerton chạm tay vào tượng vàng Oscar?

Chiến thắng tại Quả cầu vàng sẽ giúp Taron Egerton được Viện Hàn lâm chú ý hơn trong mùa giải Oscar tới. Tuy nhiên, khó có thể đảm bảo rằng nam diễn viên này sẽ cầm chắc chiếc vé đề cử diễn xuất Ảnh: Paramount

Nếu Elton John dễ dàng tăng khả năng được đề cử ở hạng mục Bài hát gốc hay nhất sau chiến thắng ở Quả cầu vàng 2020 và xác suất đoạt giải khá cao thì việc Taron Egerton theo chân Rami Malek có tên trong đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất là điều khó khăn hơn. Trong khi Quả cầu vàng các hạng mục điện ảnh thành hai mảng là Chính kịch và Hài/Ca vũ kịch thì Oscar chỉ có một, điều này khiến xác suất Taron Egerton có tên trong đề cử càng trở nên thấp hơn.

Dù chưa chính thức công bố song có thể thấy đường đua Oscar cho hạng mục Nam chính xuất sắc nhất đã quy tụ quá nhiều tên tuổi nổi bật hơn hẳn tài tử loạt phim Kingsman. Đó là Joaquin Phoenix với màn diễn xuất đỉnh cao trong siêu phẩm Joker, là Adam Driver cùng màn thể hiện được tán dương hết lời trong Marriage Story, tài tử kỳ cựu Robert De Niro với phần hóa thân không thể chối cãi trong The Irishman, màn tái xuất ngoạn mục của Eddie Murphy trong Dolemite is my name và còn cả Leonardo DiCaprio của Once upon a time in Hollywood. Với chừng ấy cái tên được đánh giá cao hơn hẳn, Jazz Tangcay - cây bút phê bình phim của tờ Variety tự hỏi: liệu có còn chỗ cho Taron Egerton?

Taron Egerton 'đụng độ' loạt đối thủ mạnh trên đường đua Oscar 2020 Ảnh: Netflix, Warner Bros.

Thêm vào đó, tại Oscar, các đề cử Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thường đi đôi với đề cử Phim hay nhất, tức là cả tác phẩm lẫn diễn xuất của diễn viên đều phải có chất lượng tương đương. Nếu xét ở góc độ này, Taron Egerton khó mà được đánh giá cao trong khi tác phẩm Roketman của anh có phần lép vế hơn so với những cái tên như: Joker, 1917, Irishman, Marriage Story… Dẫu vậy, nhiều người vẫn không loại trừ khả năng nam diễn viên xứ Wales sẽ vượt qua loạt tên tuổi kể trên để có tên trong đề cử Oscar và xa hơn là cơ hội chạm tay đến tượng vàng, tương tự cách anh vừa đánh bại hai đối thủ mạnh nhất là Leonardo DiCaprio và Eddie Murphy để giành chiến thắng ở Quả cầu vàng lần thứ 77.

Công bằng mà nói, Roketman là tác phẩm gặt hái được những thành công nhất định và có những lợi thế mà Bohemian Rhapsody không sở hữu. Trong khi Bohemian Rhapsody kể về từng cột mốc trong cuộc đời huyền thoại Freddie Mercury quá cố bằng cốt truyện thấm đẫm những bản hit kinh điển của ông thì Rocketman lại vẫn mô tả sự nghiệp của Elton John nhưng tập trung sâu vào cuộc chiến chống nghiện ngập mà danh ca người Anh đã trải qua nhưng vẫn không quên đề cao yếu tố âm nhạc. Taron Egerton nhận được sự hỗ trợ, tư vấn từ chính nhân vật gốc để hoàn thiện, khắc họa một Elton John theo cách chân thực, hoàn hảo nhất trong Rocketman. Bản thân màn trình diễn của tài tử 30 tuổi cũng nhận ít nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn và sự công nhận nhất định từ người xem. Đó đã là một sự thành công mà Taron Egerton có quyền kiêu hãnh.