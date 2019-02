Taylor Swift chẳng thèm đoái hoài đến Grammy, tranh thủ hẹn hò ở Anh

Cặp sao vừa tận hưởng một buổi tối lãng mạn tại khu Hampstead ở thủ đô nước Anh giữa thời tiết se lạnh. Trong khi nam diễn viên 27 tuổi chỉ khoác một chiếc áo măng tô nhẹ nhàng thì Taylor Swift lại bị chê già hơn tuổi khi dùng khăn choàng đầu để giữ ấm và tránh né sự chú ý của nhiều người.

ẢNH: BACKGRID Taylor Swift rạng rỡ bên bạn trai

Nguồn tin của trang báo cho biết cả hai đã có khoảng thời gian ấm áp trong quán rượu. “Họ đã ở đó suốt nhiều giờ trong thời tiết mưa lạnh với tình thần thoải mái, vui vẻ. Cả hai liên tục trò chuyện, cười đùa và nhìn nhau tình tứ. Đây có vẻ là địa điểm hẹn hò quen thuộc của cặp đôi vì họ thường thích lui đến những quán rượu địa phương mỗi khi ghé qua thị trấn”, người này nói thêm. Nguồn tin cũng tiết lộ giọng ca Look what you made me do và bạn trai kém tuổi rất lịch sự và thân thiện với mọi người xung quanh.

Buổi hẹn hò của Taylor Swift và Joe Alwyn là động thái mới nhất của nữ ca sĩ sinh năm 1989 sau khi từ chối biểu diễn tại Grammy 2019 sẽ chính thức diễn ra vào sáng 11.2 (giờ Việt Nam). Mặc dù là chủ nhân của 10 tượng vàng Grammy nhưng hai năm gần đây, Viện Hàn lâm âm nhạc Mỹ dường như đang “ghẻ lạnh” giọng ca Shake it off khi ngôi sao liên tiếp vắng mặt tại các đề cử quan trọng. Năm nay, nữ ca sĩ chỉ nhận duy nhất đề cử Album nhạc pop hay nhất.

INSTAGRAM NV Ngoài chủ nhân hit Blank Space, nhiều ngôi sao đình đám khác cũng chẳng mặn mà với Grammy năm nay ẢNH:

Như vậy, khán giả sẽ chẳng thể có cơ hội chứng kiến màn chạm trán của hai đối thủ “không đội trời chung” là Taylor Swift và Katy Perry trên sân khấu Grammy danh giá. Nối gót “rắn chúa” đến lượt “tiểu diva” Ariana Grande “cạch mặt” giải thưởng âm nhạc này với lý do ban tổ chức làm việc thiếu chuyên nghiệp, kiểm soát cả việc nghệ sĩ lựa chọn ca khúc biểu diễn và lấp liếm trước công chúng rằng do cô không đủ thời gian chuẩn bị. Ồn ào trước thềm Grammy bị đẩy lên đỉnh điểm khi cả ba rapper đình đám là Kendrick Lamar, Drake và Childish Gambino từ chối biểu diễn trên sân khấu trao giải mặc dù họ là một trong số những nam nghệ sĩ nhận được nhiều đề cử nhất tại giải thưởng năm nay.

Theo tiết lộ của E!news, vắng bóng tại đêm trao giải âm nhạc được mong đợi nhất hành tinh, Taylor Swift sẽ chọn sánh vai cùng bạn trai tại Lễ trao giải BAFTAs (diễn ra cùng thời điểm với Grammy) tại London (Anh). Việc nhiều tên tuổi lớn quay lưng lại với Grammy, ban tổ chức đã “cứu nguy” bằng sự xuất hiện của loạt nghệ sĩ đình đám không kém: Lady Gaga, Katy Perry, Miley Cyrus, Cardi B, Camila Cabello…