Taylor Swift ôm mèo trong video chia sẻ trên TikTok

Ngày 25.8, Taylor Swift (31 tuổi) đăng một video trên mạng xã hội TikTok tiết lộ việc cô hiện là chủ của nhiều con mèo. Video bắt đầu bằng một đoạn clip phỏng vấn Taylor Swift từ năm 2014 trong chương trình Live With Kelly and Michael. Chủ nhân ca khúc Shake It Off giải thích rằng cô cảm thấy lo lắng khi chào đón quá nhiều mèo trong cuộc sống của mình.

"Trước khi tôi có con mèo thứ hai, tôi đã gợi ý tất cả những người tôi biết, rằng có phải cho bớt mèo đi không?", Taylor Swift nói trong clip. Video TikTok chuyển sang cảnh Taylor Swift ôm con mèo yêu quý Meredith khi cô nhún nhảy trong phòng. Sau đó là một cảnh quay khác khi nữ ca sĩ ôm hai chú mèo Benjamin và Olivia.

Taylor Swift xuất hiện trong clip thứ 2 đăng trên TikTok ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nhà bán lẻ Matalan của Anh đã xem xét dữ liệu tìm kiếm của Google về thú cưng của người nổi tiếng vào năm 2020 và nhận ra rằng các con mèo của Taylor Swift là thú cưng của người nổi tiếng được tìm kiếm nhiều nhất trong năm. Những con mèo thường xuyên xuất hiện trên trang Instagram của Taylor Swift truyền cảm hứng cho hơn 979.000 lượt tìm kiếm.

Ngày 23.8, Taylor Swift chính thức bắt đầu tham gia TikTok và đăng clip đầu tiên của mình lên ứng dụng chia sẻ video nổi tiếng. Được đặt theo giai điệu bài hát Screwface Capital của rapper Anh Dave, đoạn clip kéo dài vài giây cho thấy Taylor Swift chuyển tải vẻ đẹp cơ thể thông qua những bộ trang phục. Các album năm 2020 của Taylor Swift gồm Folklore và Evermore cũng như album phát hành lại năm 2021 Fearless đều được giới thiệu trong video đầu tiên trên TikTok.

Chỉ sau 9 giờ đồng hồ từ lúc công bố, tài khoản TikTok của Taylor Swift cán mốc 1 triệu lượt theo dõi, giúp cô trở thành nghệ sĩ solo đạt cột mốc này nhanh nhất lịch sử. Bên cạnh đó, video đầu tiên của cô cũng cán mốc 1 triệu lượt lượt thích và hơn 5 triệu lượt xem trong 9 giờ đầu xuất hiện.