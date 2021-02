Thái Hà Books lập vi bằng thông tin hạ uy tín và bôi nhọ để ra tòa

Theo thông tin Thái Hà Books cung cấp với PV Báo Thanh Niên thì cuốn sách Trò chuyện với cõi vô hình lần đầu tiên được xuất bản theo Hợp đồng cho phép xuất bản tác phẩm ký ngày 5.7.2016 giữa First News – Trí Việt và tác giả Hoàng Thị Thiêm. Từ đó, Thái Hà Books khẳng định: “Tác giả Hoàng Thị Thiêm là chủ sở hữu tác phẩm này, First News – Trí Việt chỉ là bên xuất bản. Bà Nguyễn Thị Việt Hà là biên tập ghi chép. Theo quy định về quyền tác giả, người biên tập là người có trách nhiệm “gia công” về mặt chữ nghĩa, tổ chức thiết kế trang bìa, theo dõi chất lượng in ấn tác phẩm. Do đó, người làm công tác biên tập không được hưởng quyền tác giả”.

Cuốn sách Trò chuyện với cõi vô hình đang tranh chấp về bản quyền giữa các bên ẢNH: T.L

Phó Giám đốc điều hành Thái Hà Books Nguyễn Thị Hương lập luận thêm, rằng: “Tại điều 4 khoản a hợp đồng đã quy định: Bên xuất bản đồng ý xuất bản tác phẩm bằng chi phí của mình bao gồm mọi chi phí cho biên tập, thiết kế, in ấn và phát hành tác phẩm kể cả chi phí mua bản quyền, sử dụng hình ảnh, minh họa trong tác phẩm do các tổ chức khác nắm giữ bản quyền. Tại điều 6 khoản b trong hợp đồng cũng nêu rõ: Một trong hai bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn bằng cách gửi thông báo đơn phương cho bên còn lại”.

Cũng theo bà Hương, ngày 20.12.2016 bên sở hữu - bà Hoàng Thị Thiêm - đã bàn giao bản thảo cuối cùng cho bên xuất bản First News – Trí Việt theo Biên bản bàn giao bản thảo số 01/BQ-16. Bên xuất bản First News – Trí Việt cam kết xuất bản tác phẩm đúng với nội dung trong bản thảo và hoàn toàn không có chỉnh sửa.

Căn cứ pháp lý tiếp theo Thái Hà Books đưa ra, là sau nhiều lần chủ sở hữu tác phẩm đã gửi văn bản thanh lý hợp đồng tới First News – Trí Việt mà không nhận được phản hồi thì ngày 8.5.2019 tác giả Hoàng Thị Thiêm tiếp tục gửi “Thông báo đơn phương chấm dứt hợp tác” tới First News – Trí Việt. Nội dung bản thông báo cũng nêu rõ lý do đơn phương chấm dứt hợp tác là: First News – Trí Việt đã vi phạm điều 4 khoản a của hợp đồng đã ký kết. Ngoài ra, tại Giấy đăng ký quyền tác giả được cấp bởi Cục Bản quyền tác giả ngày 10.4.2018 đã chứng nhận Bà Hoàng Thị Thiêm là tác giả, chủ sở hữu tác phẩm Trò chuyện với cõi vô hình, đồng thời trước và trong quá trình xuất bản, Thái Hà Books không nhận được bất cứ thông tin bằng văn bản nào về việc tranh chấp bản quyền của tác phẩm này.

Nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà (phải) và bà Hoàng Thị Thêm trước khi xảy ra tranh chấp về bản quyền Ảnh: First News – Trí Việt

Gần đây trên mạng xã hội đã xuất hiện những thông tin trái chiều về cuốn sách Trò chuyện với cõi vô hình, về việc tranh chấp quyền tác giả giữa tác giả Hoàng Thị Thiêm, bà Nguyễn Thị Việt Hà và First News – Trí Việt. Để có thời gian các bên làm rõ được vai trò, quyền tác giả của tác phẩm này, Thái Hà Books đã quyết định tạm dừng xuất bản cuốn sách cho tới khi việc tranh chấp trên được giải quyết rõ ràng về pháp lý.

Tuy nhiên, dù tạm dừng xuất bản để làm rõ "trắng đen" nhưng với các căn cứ pháp lý đã nêu trên, Thái Hà Books khẳng định việc xuất bản cuốn sách Trò chuyện với cõi vô hình hoàn toàn không vi phạm pháp luật.

“Đơn vị cũng yêu cầu ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc công ty First News – Trí Việt và bà Nguyễn Thị Việt Hà dừng việc đưa những thông tin không chính thống để hạ uy tín, bôi nhọ Thái Hà Books và sẽ lập vi bằng những bình luận, thông tin sai sự thật, những ngôn từ không có căn cứ nhằm bôi nhọ, làm xấu hình ảnh của Thái Hà Books gửi tới tòa án TP.Hà Nội”, Phó Giám đốc điều hành Thái Hà Books Nguyễn Thị Hương cho biết.