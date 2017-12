Được đánh giá là một trong những bộ phim tình cảm gia đình hay nhất năm, Wonder là câu chuyện cảm động về lòng tốt và nghị lực sống của Auggie, một cậu bé ngoan nhưng không may khuôn mặt bị dị dạng bẩm sinh do một chứng bệnh hiếm gặp. Auggie sống trong nỗi mặc cảm và hay gặp rắc rối tại trường khi bị bạn bè trêu chọc về ngoại hình khác thường. Tuy nhiên, tình yêu thương và sự động viên từ gia đình đã giúp Auggie có thêm sức mạnh vượt qua thử thách.

Bộ phim có sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng như “người đàn bà đẹp” Julia Roberts, nam danh hài Owen Wilson và “thần đồng” diễn xuất Jacob Tremblay. Đúng như cái tên của mình, Wonder đã trở thành “điều kỳ diệu” sau khi ra mắt tại thị trường Bắc Mỹ. Bộ phim ngay lập tức thu về 27 triệu USD sau 3 ngày cuối tuần phát hành trong khi kinh phí ban đầu chỉ 20 triệu USD. Bên cạnh đó, bộ phim còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ giới phê bình lẫn khán giả với số điểm 85% trên Rotten Tomatoes và A+ theo Cinema Score.

Trong Wonder, Jacob Tremblay diễn vai cậu bé bị dị tật bẩm sinh trên gương mặt, luôn mặc cảm về ngoại hình. Cậu nhóc người Canada đã phải dành hàng tiếng mỗi ngày để hóa trang thành nhân vật. Jacob cho biết: “Họ sử dụng một mảnh nhựa ở cổ, một mảnh ở khuôn mặt được kết nối với cơ để làm mắt em trông sụp xuống, em còn đeo cả kính áp tròng, răng giả và tóc giả”. Lớp hóa trang dày khiến gương mặt Jacob trở nên nặng nề và khó biểu đạt cảm xúc. Cậu bé đã mất thời gian khá lâu đứng trước gương để tập luyện và làm quen với nó.

Sinh năm 2006, Jacob Tremblay được mệnh danh là “thần đồng diễn xuất” khi có màn thể hiện hoàn hảo vai diễn con trai của một người phụ nữ (Brie Larson đóng) bị một kẻ lạ mặt bắt cóc và hãm hiếp suốt 7 năm trời trong bộ phim độc lập Room. Đây là bộ phim được đề cử vào hạng mục phim xuất sắc nhất tại Oscar 2016 và cũng là tác phẩm mang lại cho nữ diễn viên chính Brie Larson tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp.

Trong một bài phỏng vấn, Brie Larson đã từng nói rằng: “Nếu không có người bạn diễn tuyệt vời như Jacob Tremblay, tôi không thể có vinh dự sở hữu giải thưởng danh giá này”.



Chỉ mới bước qua tuổi 11 nhưng Jacob Tremblay đã nắm giữ trong tay những thành tích diễn xuất đáng nể. Nhiều người còn gọi đùa Jacob là bản sao nhí của tài tử Leonardo DiCaprio vì năng suất làm việc không ngừng nghỉ như The Smurfs 2 (2013), Before I Wake (2015), The Book of Henry (2017), Into The Rainbow (2017)...

Năm 10 tuổi, Jacob Tremblay có được vinh quang lớn đầu tiên khi đứng trên bục nhận giải diễn viên trẻ xuất sắc nhất tại Critics' Choice Awards 2016. Nhiều chuyên gia nhận định trong tương lai, cậu bé này sẽ là một ngôi sao mới của đội ngũ sao Hollywood.

Thùy Linh

Ảnh: Liongates