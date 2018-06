'Thần sấm' Chris Hemsworth kết hợp với kiều nữ '50 sắc thái'

Bộ phim mới của người đẹp là tác phẩm kinh dị Bad Times At The El Royale đóng cùng tài tử Avengers, vừa đóng máy ở Vancouver, Canada hồi tháng 4. Theo ê-kíp trường quay, Dakota thường xuất hiện với vẻ rạng ngời hạnh phúc. Cô đang có mối quan hệ mới với thủ lĩnh của nhóm nhạc nổi tiếng Coldplay Chris Martin. Phim do Drew Goddard (Cloverfield 2008, The Martian 2015...), một trong những nhà làm phim tài năng của Hollywood chấp bút.

Bad Times at the El Royale (Phút kinh hoàng Tại El Royale) lấy bối cảnh El Royale, một khách sạn sang trọng và lâu đời tại nơi giao nhau giữa hai bang California và Nevada (Mỹ). Một ngày nọ, chàng lễ tân trẻ tuổi (Lewis Pullman) chào đón cùng lúc sáu vị khách bí ẩn. Họ gồm mục sư Daniel Flynn (Jeff Bridges), nữ ca sĩ Darlene Sweet (Cynthia Erivo), hai chị em nhà Summerspring (Cailee Spaeny và Dakota Johnson), tay bán máy hút bụi Laramie Seymour Sullivan (Jon Ham) và thủ lĩnh giáo phái bí ẩn Billy Lee (Chris Hemsworth).

Ảnh: 20th Century Fox Chris Hemsworth lạ lẫm trong tạo hình tay trùm giáo phái

Song, tất cả chỉ là danh tính giả khi mỗi người đều có một bí mật đen tối muốn chôn giấu. Họ dường như đều có liên quan đến một vụ cướp xe chở tiền và án mạng bí ẩn. Không những thế, kịch tính càng được đẩy lên cao trào khi Laramie Seymour Sullivan có thể quan sát tất cả các phòng thông qua một con đường hầm bí mật và hé lộ rằng hắn ta đang làm việc với một thế lực có tên “Ban quản lý”.

Bảy kẻ xa lạ tìm kiếm theo dõi và giết hại lẫn nhau, ai sẽ người chiến thắng? Tổ chức bí ẩn kia là gì? Danh tính thật sự của kẻ thủ ác là ai? Vụ cướp kia và âm mưu của từng người là gì? Đoạn trailer để lại hàng loạt câu hỏi cũng như gợi mở một câu chuyện đầy hấp dẫn với hàng loạt nút thắt.

Bad Times at the El Royale dự kiến khởi chiếu từ ngày 19.10.