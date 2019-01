'Thằng điên' giúp JustaTee dẫn đầu đề cử 'Zing Music Awards' cùng Hương Tràm, Erik

Hương Tràm đang sở hữu loạt đề cử nổi bật hơn khi góp mặt đến 3 trên 5 hạng mục Giải thưởng của năm, gồm Nghệ sĩ của năm, Bài hát của năm (Duyên mình lỡ) và Music video của năm (Duyên mình lỡ). Ca khúc từng 5 tuần liên tiếp thống trị #zingchart và sở hữu 165 triệu lượt nghe trên Zing MP3. Bản hit này cũng đã tạo nên trào lưu quay clip cover và parody rộng rãi trên mạng xã hội. Tại Zing Music Awards 2017, Hương Tràm đã mang về hai giải thưởng Nữ ca sĩ được yêu thích nhất và Ca khúc Pop/Ballad được yêu thích nhất (Em gái mưa). Với loạt thành tích ấn tượng, nhiều ý kiến đánh giá giọng ca Duyên mình lỡ sẽ là ứng cử viên nặng ký tại ZMA năm nay.

Erik và JustaTee cũng vinh dự nắm giữ 2 trên 5 đề cử trong nhóm Giải thưởng của năm, gồm Nghệ sĩ của năm và Music video của năm (Chạm đáy nỗi đau, Thằng điên). Từng xuất sắc chiến thắng giải thưởng Music video của năm tại Zing Music Awards 2017 với bản hit đình đám Ghen, Erik một lần nữa góp mặt trong hạng mục này tại năm nay.

Ảnh: NVCC Hương Tràm và Erik cũng có một năm hoạt động âm nhạc đầy thành công

Đối với JustaTee, MV Thằng điên được mệnh danh là cú "nổ" lớn của Vpop tháng 10 khi “càn quét” mọi bảng xếp hạng âm nhạc thời điểm đó. Ông bố một con cũng là một nghệ sĩ giỏi khi cân bằng được yếu tố underground và thị trường. Đó là lý do vì sao các sản phẩm của JustaTee khi ra mắt đều nhận được cơn mưa lời khen vừa bắt tai, vừa có chất riêng và “gây bão” Vpop. Tại buổi họp báo, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận bày tỏ sự yêu thích đặc biệt đối với MV Thằng điên. Nhạc sĩ cho rằng đây là một MV có tính sáng tạo và đầu tư hình ảnh rất ấn tượng trong năm.

Cũng trong năm nay, sự nổi lên của các nghệ sĩ Indie/Underground gặt hái những thành tích nhạc số ấn tượng trên #zingchart. Loạt nghệ sĩ trẻ như Đạt G, Kay Trần, OSAD cũng xuất sắc mang về 4 đề cử. Ở hạng mục Nghệ sĩ mới của năm, có đến 4 trên 5 gương mặt thuộc cộng đồng Indie/Underground như Đạt G, Hoa Vinh, Orange và OSAD. Điều đó minh chứng cho sự lên ngôi của dòng nhạc này trong năm. Nói về thành công của các “làn gió mới” trong năm, ca sĩ/đạo diễn Lý Hải chia sẻ: “Hiện tại, khán giả thích nghe nhạc US-UK và Kpop nên nghệ sĩ đưa điều đó vào ca từ và phong cách, cũng hợp lý. Tôi không áp đặt điều gì hết, phải có ''cầu'' thì mới có ''cung''. Giờ đi đâu cũng nghe thấy những bài hát đó thì là thành công”.

Danh sách Top 5 Zing Music Awards 2018:

Hạng mục giải thưởng của năm

Bài hát của năm

Buồn của anh (K-ICM, Đạt G, Masew)

Đừng như thói quen (JayKii, Sara Luu)

Duyên mình lỡ (Hương Tràm)

Người âm phủ (OSAD, VRT)

Người lạ ơi (Karik, Orange, Superbrothers)

Music video của năm

Chạm đáy nỗi đau (Erik)

Chạy ngay đi (Sơn Tùng M-TP)

Chuyện tình tôi (Kay Trần)

Duyên mình lỡ (Hương Tràm)

Thằng điên (JustaTee, Phương Ly)

Nghệ sĩ của năm

Erik

Hòa Minzy

Hương Tràm

JustaTee

Karik

Nghệ sĩ mới của năm

Đạt G

Hiền Hồ

Hoa Vinh

Orange

OSAD

Nhạc sĩ của năm

Andiez

Châu Đăng Khoa

Đạt G

Mr Siro

OnlyC

Hạng mục giải thưởng yêu thích

Nam ca sĩ được yêu thích

Đức Phúc

Erik

Gin Tuấn Kiệt

Sơn Tùng M-TP

Soobin Hoàng Sơn

Nữ ca sĩ được yêu thích

Đông Nhi

Han Sara

Hòa Minzy

Hương Tràm

Khởi My

Sự kết hợp được yêu thích

Erik, MIN

JayKii, Sara Luu

JustaTee, Phương Ly

Karik, Orange

Uni5

Nghệ sĩ Underground/Indie được yêu thích

Đạt G

Kay Trần

OSAD

Vũ

Xesi

Hạng mục giải thưởng theo thể loại nhạc

Ca khúc Pop/Ballad được yêu thích

Chạm đáy nỗi đau (Erik) Duyên mình lỡ (Hương Tràm) Rời bỏ (Hòa Minzy)

Rồi người thương cũng hóa người dưng (Hiền Hồ)

Tận cùng nỗi nhớ (Will)

Ca khúc Dance/Electronic được yêu thích

Người lạ ơi (Karik, Orange, Superbrothers)

Chạy ngay đi (Sơn Tùng M-TP)

Cùng anh (Ngọc Dolil, Hagi, STee)

I Know You Know (Soobin Hoàng Sơn)

Nàng tiên cá (Hòa Minzy)

Ca khúc R&B/Soul được yêu thích

Cô Gái M52 (HuyR, Tùng Viu)

Đã lỡ yêu em nhiều (JustaTee)

Em không thể (Tiên Tiên, Touliver)

Sai (Uni5)

Thằng điên (JustaTee, Phương Ly)

Ca khúc Rap/Hip Hop được yêu thích

Chuyện tình tôi (Kay Trần, Nguyễn Khoa, Kass)

Người âm phủ (OSAD, VRT)

Người lạ ơi (Karik, Orange, Superbrothers)

Thanh xuân (Da LAB)

Ý em sao (Kay Trần, Lăng LD)

Ca khúc nhạc phim được yêu thích

Suýt nữa thì (Chuyến đi của thanh xuân OST - Andiez)

Tâm sự tuổi 30 (Ông ngoại tuổi 30 OST - Trịnh Thăng Bình)

Vì yêu là nhớ (Ông ngoại tuổi 30 OST - Han Sara)

Yêu rồi (Gạo nếp gạo tẻ OST - Tino)

Yêu thương ngày đó (Yêu em bất chấp OST - Soobin Hoàng Sơn)