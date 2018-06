Thanh Hằng: Hôn nhân không phải một mình tôi quyết là được

* Đến giờ này, nhiều người vẫn thắc mắc lý do vì sao Thanh Hằng quyết định nhận lời làm giám khảo The Face Vietnam?

- Siêu mẫu - diễn viên Thanh Hằng: Vì tôi thấy sẽ có nhiều điều thú vị. Trước khi công bố các huấn luyện viên thì theo quan sát, rất nhiều người mong muốn tôi ngồi vào vị trí này, nhiều người thì lại không. Cơ bản xuất phát chung vì họ yêu quý muốn nhìn ngắm tôi nhiều hơn và một số muốn bảo vệ tôi khỏi những tranh cãi. Tôi cũng đắn đo rất nhiều và rồi cũng tìm ra được cách làm khiến cho những người quan tâm tôi không quá lo lắng. Còn tôi thì cũng có điều gì đó khiến bản thân mình vui.

Hà đã rất thành công với vai trò này hai năm trước, hay vì con người Hà và sự thông minh của cô ấy. Cá tính của tôi và Hà khác nhau nhưng cả hai đều thú vị. Hương vị khác nhau mang đến cho người xem sự hứng khởi mới Thanh Hằng

* So với Vietnam’s Next Top Model thì chiếc ghế nóng The Face có gì khác biệt?