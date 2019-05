Thanh Hằng nhớ lại quá khứ chà nhà vệ sinh, bán trái cây dạo ở xứ người

Nghệ sĩ Thanh Hằng sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Tuy nhiên, từ nhỏ cô đã không được hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn khi cha mẹ ly hôn. Năm 16 tuổi, nữ nghệ sĩ nên duyên với một người làm nghề sắp ghế trong rạp hát. Cuộc hôn nhân đầu đầy nước mắt khi cô gặp phải người chồng vũ phu, không tiếc tay đánh đập mình. Thậm chí, cô nhiều lần tìm cách trốn chạy để được lên sân khấu hát.

Thanh Hằng trải lòng: “Ai cũng mong muốn có được một hạnh phúc nhưng cuộc sống đưa đẩy khiến hôn nhân tan vỡ. Hạnh phúc khó tìm đối với người nghệ sĩ”. Khi gặp được mối nhân duyên lần hai, Thanh Hằng càng trân trọng người đàn ông sau này. Năm 2001, cô đào của sân khấu cải lương bất ngờ sang Úc định cư, đánh đổi hào quang sân khấu để mang lại tương lai tốt hơn cho các con.

Ảnh: BTC Thanh Hằng cho biết một trong những lý do khiến cô quyết định sang Úc là vì lo cho tương lai các con

Nhắc lại khoảng thời gian đó, giọng ca sinh năm 1959 kể: “Sự nghiệp đang trên đỉnh, show nhiều nhưng phải tìm cách từ chối vì chuẩn bị cho các con đi học. Người ta để ý mình thì mình cũng phải hi sinh lại cho người ta. Cuộc đời làm mẹ, làm vợ cần hi sinh, có hi sinh mới có hạnh phúc”.

Từ một nghệ sĩ nổi tiếng, việc chấp nhận rời ánh đèn sân khấu để trở về làm một người bình thường khiến Thanh Hằng không khỏi áp lực. Thậm chí, cô sụt cân liên tục từ 68kg xuống còn 49kg chỉ vì nhớ nghề. Thanh Hằng xúc động: “Hồi ở Việt Nam, từ 6 giờ sáng đã dậy để đi quay, diễn, thu âm về đến nhà cũng 2 giờ sáng. Khi qua Úc, đêm đầu tiên, nửa đêm giật mình dậy cứ mơ thấy mình đang trễ tuồng. Những ngày đầu dẫn con ra chờ xe buýt đi học mà chờ hoài không thấy, lo sợ không biết trễ hay chưa, nhìn hai đứa con tự nhiên nước mắt tuôn xuống. Tôi nói với con chờ xe buýt tới, không thì tôi dắt con đi bộ”.

Ảnh: BTC Nữ ca sĩ tiết lộ cô từng nhớ nghề đến mức lái xe ra công viên hát một mình

Vượt qua những khó khăn ban đầu, Thanh Hằng bắt đầu tập quen với nếp sống nơi đây, từ việc học tiếng Anh, tập lái xe… và chấp nhận làm nhiều công việc khác nhau như chà nhà vệ sinh, bán trái cây dạo, làm nail… Tuy nhiên, lòng người nghệ sĩ vẫn “thèm” được hát và không nguôi nhớ về cảm giác được đứng trên sân khấu.

“Nhiều lúc nhớ nghề quá, tự chạy xe ra công viên vắng người rồi tự khóc, cười, diễn, hát một mình cho đã rồi lái xe về. Đi ngang mấy cửa hàng có bán băng đĩa chương trình bên mình thì nhớ lắm, nghe từ xa có tiếng vọng cổ, tiếng đàn vang lên là phải lùi lại, chùi nước mắt”, cô tâm sự.

“Biến mất” trên sân khấu suốt 15 năm, lần đầu tiên Thanh Hằng trở về quê hương vào năm 2016 khi xuất hiện làm giám khảo một số chương trình truyền hình khiến không ít khán giả bất ngờ. Thanh Hằng chia sẻ: “Thật sự không phải là không có thời gian hay không có tiền để về mà do sinh hoạt, nếp sống khác nhau, mình còn phải lo cho các con nữa. Cuộc đời làm mẹ phải hi sinh, mất cái này có cái khác”. Nữ nghệ sĩ cho biết đến khi con gái út tốt nghiệp và trưởng thành, cô mới dám trở lại sân khấu, tiếp tục cống hiến cho khán giả.