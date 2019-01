Thanh Hằng: Quý cô tuổi Hợi từng từ chối lời cầu hôn

Phải giảm đi sự kiêu hãnh của bản thân

* Năm 2018, bạn thấy mình đã làm được gì mà bản thân cảm thấy hài lòng nhất?

- Siêu mẫu Thanh Hằng: Khách quan mà nói thì 2018 là năm tôi ồn ào đó chứ (cười). Đầu năm với phim Tháng năm rực rỡ doanh thu rất cao, rồi kéo dài giữa năm đến hết năm với The Face. Một năm cật lực, có thêm vài sợi tóc khác màu nhưng thấy đã. Cá nhân tôi hài lòng vì những gì mình đã làm và hài lòng hơn khi tôi nhìn rõ nhiều mối quan hệ, nhiều con người. Đó là giá trị lớn.

* 15 năm hoạt động nghề người mẫu, đến lúc này bạn vẫn ngồi ở vị trí vedette. Có thể nói “sức bền” về danh tiếng, vị trí, thành công của bạn là nhờ vào điều gì? Bạn có những nguyên tắc nào trong làm nghề không?

- Tôi cũng không biết điều gì đã tạo nên mọi thứ của ngày hôm nay. Nhưng có lẽ mọi thứ đến từ sự bình tĩnh và tích cực của con người tôi. Và tôi là người cực kỳ nguyên tắc, nếu không quen bạn sẽ bị dội ở lần đầu tiên gặp mặt. Tôi tự hỏi do tôi hay do họ. Đôi lúc do họ và đôi lúc cũng do tôi. Thế nên tôi có tập cho bản thân thích ứng thay đổi mình một chút. Bây giờ thoáng hơn nhưng lại dứt khoát hơn.