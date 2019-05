Thành viên nhóm Apink khoe ảnh du lịch tại Đà Nẵng

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên Naeun bất ngờ chia sẻ hình ảnh nghỉ ngơi trên bãi biển Đà Nẵng. Sau đó, người đẹp 25 tuổi cập nhật thêm loạt khoảnh khắc thích thú tạo dáng trên biển, cùng nón lá hay đi dạo tại khách sạn ở Đà Nẵng.

Những hình ảnh Naeun ở Đà Nẵng nhanh chóng làm người hâm mộ Việt Nam chú ý. Nhiều fan đã để lại bình luận chào đón nữ thần tượng sang Việt Nam và gợi ý cho cô thêm nhiều địa điểm khám phá. Cũng có không ít cư dân mạng bày tỏ sự phấn khích khi biết thành viên nhóm Apink đang nghỉ dưỡng tại đây. Ngoài ra, những người yêu mến sao phim Twenty again còn kêu gọi không nên đi theo hay làm phiền trong thời gian cô ở thành phố biển miền trung Việt Nam.

ẢNH: INSTAGRAM NV Cô bất ngờ đến Đà Nẵng mà không bật mí gì trước với fan

Theo người hâm mộ, chuyến đi này có lẽ là lịch trình cá nhân của Naeun nên không để lộ cho nhiều người biết. Đáng chú ý, dường như những thành viên còn lại trong nhóm Apink cũng không sang Đà Nẵng đợt này với cô.

Trước khi đặt chân đến Đà Nẵng, giọng ca sinh năm 1994 cũng từng thổ lộ niềm yêu thích với nơi này. Trong một chương trình thực tế, khi được hỏi: Nếu thắng 10 triệu won thì cô sẽ làm gì?, Naeun không ngần ngại khẳng định sẽ dành tiền thưởng để đi du lịch Đà Nẵng.

ẢNH: INSTAGRAM NV Người đẹp thả dáng và selfie tại Đà Nẵng

Naeun sinh năm 1994, là thành viên nhóm nhạc nữ Apink nổi tiếng. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, cô còn tham gia đóng các phim như My Kids Give Me a Headache, The Great Seer, Twenty again, Cinderella and Four Knights, The Most Beautiful…, cũng như diễn xuất trong những MV Breath, Beautiful (Beast), New face (PSY), It Hurts (Huh Gak)…

Apink là một trong những nhóm nhạc nữ đình đám tại Hàn Quốc. Ra mắt với đội hình sáu thành viên gồm: Bomi, Chorong, Namjoo, Naeun, Hayoung và Eunji vào năm 2011. Các thần tượng nhà Plan A Entertainment nhanh chóng gây sốt khắp châu Á với các ca khúc nổi tiếng như: I don't know, I'm sick, Mr. Chu, Nonono...

Cuối năm ngoái, Apink từng đến TP.HCM tham dự một sự kiện âm nhạc Việt - Hàn. Tại đây, các cô gái để lại ấn tượng đẹp khi thân thiện ký tặng, giao lưu cùng fan và biểu diễn hết mình trên sân khấu. Eunji - giọng ca chính của Apink còn cho biết nhóm sẽ quyết tâm và làm việc chăm chỉ hơn nữa để có thể tổ chức một concert tại Việt Nam.