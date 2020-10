'The Album' của BlackPink dẫn đầu bảng xếp hạng iTunes toàn cầu

Theo Soompi, vào 13 giờ ngày 2.10 (giờ địa phương), nhóm nhạc BlackPink chính thức phát hành full album đầu tay - The Album và ca khúc chủ đề Lovesick Girls. Ngay sau đó, thông báo từ YG Entertainment cho biết tính đến 7 giờ ngày 3.10 (giờ địa phương), The Album đã đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes top album ở ít nhất 57 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Mỹ, Canada, Brazil, Mexico, Chile, Tây Ban Nha, Pháp, Thái Lan và Việt Nam.

Đáng chú ý tại thị trường Mỹ, dù BlackPink phát hành album cùng thời điểm với danh ca Mariah Carey (album tổng hợp The Rarities), nhóm nhạc nữ Hàn Quốc vẫn vươn lên thẳng vị trí số 1 iTunes nước Mỹ chỉ sau 90 phút. Trong khi The Rarities của danh ca Mariah Carey xếp vị trí thứ 2.

Ngoài ra, MV ca khúc Lovesick Girls đã vượt qua 50 triệu lượt xem trên YouTube trong chưa đầy 18 giờ sau khi phát hành. Kênh YouTube chính thức của BlackPink thu hút thêm khoảng 500.000 người đăng ký mới.

Trước khi ra mắt, The Album vượt qua 1 triệu đơn đặt hàng trước. Sản phẩm âm nhạc của BlackPink trở thành album bán chạy nhất của nhóm nhạc nữ tại Hàn Quốc, vượt qua S.E.S với album Love - phát hành năm 1999 (760.000 bản). Đây cũng là album có số lượng đặt hàng trước cao nhất từng được ghi nhận đối với một nhóm nhạc nữ K-pop.

The Album có 8 ca khúc, hai trong số đó là đĩa đơn đã được phát hành trước của BlackPink: How You Like That và Ice Cream (kết hợp với Selena Gomez ). Hai thành viên Jennie và Ji Soo cũng tham gia sản xuất và viết lời cho ca khúc chủ đề Lovesick Girls. Được biết, đĩa cứng của sản phẩm sẽ lên kệ vào ngày 6.10.