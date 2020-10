'The Album' của BlackPink lập kỷ lục về số lượng đặt hàng trước

Theo Soompi ngày 2.10, full album đầu tay của BlackPink - The Album - đã lập kỷ lục mới về số lượng đặt trước trước khi chính thức phát hành.

The Album và ca khúc chủ đề Lovesick Girls sẽ ra mắt công chúng vào ngày 2.10. Album có 8 bài hát, hai trong số đó là đĩa đơn đã được phát hành trước - How You Like That và Ice Cream (kết hợp với Selena Gomez ). Hai thành viên Jennie và Ji Soo cũng tham gia sản xuất và viết lời cho Lovesick Girls. Đĩa cứng của sản phẩm lên kệ vào ngày 6.10.