The Boyz gây ấn tượng với khả năng nói tiếng Việt trong lần trở lại TP.HCM

The Boyz xuất hiện với trang phục năng động, cá tính và ghi điểm nhờ sự nhiệt tình. Họ liên tục giao lưu với người hâm mộ đến buổi ký tặng đồng thời tích cực tương tác với ống kính truyền thông. Từng sao nam trong nhóm cũng chủ động chào khán giả đang đứng trước nhà hát đồng thời bày tỏ niềm vui khi có dịp gặp lại fan. Trong khoảnh khắc giao lưu ngoài trời ngắn ngủi, các thành viên cũng trổ tài nói tiếng Việt khá rành rọt khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, phấn khích ẢNH: MỸ LINH

Bên cạnh DJ Soda và nhóm nhạc tân binh ITZY, The Boyz là các nghệ sĩ Kpop còn lại xuất hiện trong đêm nhạc Việt - Hàn diễn ra vào tối 25.10. Trước sự cổ vũ, hò reo của khán giả, nhóm thể hiện hai bản hit: No Air, Bloom Bloom với gia điệu sôi động cùng những màn vũ đạo cuốn hút ẢNH: MỸ LINH

Ở phần giao lưu trên sân khấu, The Boyz tiếp tục làm người hâm mộ thích thú khi từng thành viên giới thiệu tên của mình bằng tiếng Việt. Dẫu không có quá nhiều thời gian để học, 11 nam thần tượng vẫn cố gắng phát âm sao cho rõ nhất. Thậm chí, có thành viên còn cầm mảnh giấy ghi chú để đọc những câu tiếng Việt như: “Anh yêu em” hay “Em là của anh” sao cho chuẩn xác nhất khiến fan không khỏi bật cười, hạnh phúc. Trước khi chia tay khán giả Việt, The Boyz gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đồng thời hứa sẽ nỗ lực trong tương lai và cố gắng tổ chức một concert riêng tại Việt Nam ẢNH: THANH TUYỀN

Được biết, để chuẩn bị cho sự kiện hôm 25.10, “gà cưng” của Cre.kerz Entertainment đã có mặt tại TP.HCM trước đó một ngày. Vài tiếng sau khi đáp xuống sân bay, nhóm liền có mặt trong buổi giao lưu thân mật và tự tay pha chế đồ uống cho người hâm mộ ẢNH: BTC

The Boyz là nhóm nhạc nam ra mắt năm 2017 và hiện hoạt động với đội hình gồm 11 thành viên. Dàn mỹ nam nhà Cre.kerz Entertainment theo đuổi hình tượng trẻ trung, năng động và được định hướng hoạt động ở cả thị trường Hàn Quốc lẫn Nhật Bản. Sau hai năm gia nhập ngành công nghiệp âm nhạc xứ kim chi, The Boyz đã sở hữu một số ca khúc nổi tiếng như: Just U, Walkin’ in time, Get it, No air, Bloom bloom… Tính đến hiện tại, dàn nghệ sĩ trẻ này vẫn chưa thực sự có được thành tích đột phá tại Kpop khắc nghiệt. Trước khi xuất hiện trong đêm nhạc Việt - Hàn tối 25.10, nhóm từng có dịp đứng trên sân khấu của chương trình này vào tháng 7.2018.