'The Crown' và ‘Mank’ dẫn đầu danh sách đề cử Quả cầu vàng 2021

Theo Variety, danh sách đề cử Quả cầu vàng (Golden Globe Awards) năm nay còn có các phim truyền hình gây bất ngờ là Ted Lasso, The Flight Attendant và Emily in Paris. Netflix cán mốc 42 đề cử cho cả phim điện ảnh lẫn truyền hình - trong đó có đến 20 đề cử phim truyền hình, nhiều hơn bất kỳ "đại gia" trực tuyến nào khác.

Những người bỏ phiếu cũng bỏ qua bộ phim cổ trang Bridgerton - được xem nhiều nhất từ trước đến nay trong tháng đầu tiên trình chiếu và bộ phim hài đen tối Dead to Me.

Bốn đối thủ ở hạng mục Phim truyền hình chính kịch xuất sắc tranh giải với The Crown là The Mandalorian, Ozark, Rached và Lovecraft Country. Hạng mục tương tự cho phim hài/ca vũ nhạc, The Great, Emily in Paris, The Flight Attendant, Ted Lasso cùng Schitt’s Creek sẽ tranh tài.

Lily Collins và Gary Oldman trong phim Mank ẢNH: IMDB

Ở mảng điện ảnh, phim Mank của đạo diễn David Fincher dẫn đầu danh sách với tổng cộng 6 đề cử. Ngoài Mank, hạng mục Phim truyện xuất sắc - Thể loại tâm lý còn có một đối thủ khác là The Trial of Chicago 7 - một xuất phẩm khác cũng của Netflix kể về phiên tòa xét xử những người tham gia biểu tình chống chiến tranh Việt Nam nhận tổng cộng 5 đề cử. Ba cái tên còn lại ở hạng mục quan trọng này là Promising Young Woman, The Father và Nomadland. Hạng mục phim truyện xuất sắc – Thể loại hài/ca vũ nhạc có Borat Subsequent Moviefilm, Hamilton, Palm Springs, Music, và The Prom.

Điều bất ngờ tại lần đề cử Quả cầu vàng 2021 là có ba nhà làm phim phái đẹp nhận đề cử Đạo diễn xuất sắc gồm Chloé Zhao (phim Nomadland), Regina King (One Night in Miami) và Emerald Fennell (Promising Young Woman). Trong lịch sử giải Quả cầu vàng, mới có 5 nữ đạo diễn nhận vinh hạnh này.