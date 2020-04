'Thế giới hôn nhân' tiến gần mức rating kỷ lục của 'Lâu đài trên không'

Theo Nielsen Korea, tập 10 của Thế giới hôn nhân (tựa Anh: The World of the Married) đã đạt rating (lượng người xem trung bình) trên toàn quốc là 22,91%.

Như vậy, tập phim mới nhất của Thế giới hôn nhân đang tiến gần đến mức rating kỷ lục trong lịch sử đài cáp mà Lâu đài trên không (tựa tiếng Anh: Sky Castle) thiết lập trước đó (23,78%).Với con số thua kém chỉ gần 1%, Thế giới hôn nhân nhiều khả năng sẽ bắt kịp, thậm chí vượt qua kỷ lục của Lâu đài trên không trong tương lai.

Thế giới hôn nhân ngày càng hấp dẫn, thu hút khán giả Ảnh: Soompi

Trong tập 10 của Thế giới hôn nhân, Lee Tae Oh (Park Hae Joon) không ngừng bị ám ảnh bởi bóng hình của vợ cũ Ji Sun Woo (Kim Hee Ae). Ban đầu anh còn giấu giếm nó nhưng khi đứng trước sự chất vấn của người vợ hiện tại là Yeo Da Kyung (Han So Hee), Lee Tae Oh không thể giấu nổi cảm xúc thật của mình.

Bên cạnh đó, bố của Yeo Da Kyung tiếp tục kế hoạch muốn đẩy Sun Woo ra khỏi bệnh viện Tình thương bằng cách gây áp lực lên viện trưởng, đe doạ sẽ không quyên góp số tiền 100 triệu won. Sun Woo quyết định tìm gặp chủ tịch Yeo để nói chuyện rõ ràng, tuyên bố trực diện sẽ đối đầu với những hành động "chơi xấu" ông ta dành cho mình.

Trong khi đó, bác sĩ tâm lí Kim Yoon Gi (Lee Moo Saeng) ra mặt bảo vệ Sun Woo và cùng cô chống lại người chồng phụ bạc cũng như chủ tịch Yeo. Ban đầu, anh thực chất là "gián điệp" được chủ tịch Yeo gửi vào tiếp cận Sun Woo với mục đích xấu. Tuy nhiên, khi ở bên Sun Woo một thời gian, anh dần thay đổi và nảy sinh tình cảm với cô.

In Gyu lúc này cũng chính thức ra mặt thách thức Sun Woo. Hắn coi Tae Oh là bước đệm để giúp hắn nhanh chóng thực âm mưu “giết” cô. Mọi chuyện đi quá tầm kiếm soát khiến Tae Oh hoảng loạn.

Thế giới hôn nhân được phát sóng vào thứ sáu, thứ bảy hằng tuần trên Đài JBTC. Dù vướng nhiều lùm xùm gây tranh cãi gần đây, nhưng bộ phim vẫn thu hút khán giả nhờ diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên và nội dung nhiều kịch tính, bất ngờ.