'The Marksman' của Liam Neeson kết thúc triều đại 'Wonder Woman 1984'

Ba tháng sau khi phim hành động căng thẳng Honest Thief (Phi vụ hoàn lương) do Mark Williams đạo diễn, Liam Neeson đóng chính vai Tom Dolan ra rạp, một phim hành động khác cũng của Neeson là The Marksman đã khởi chiếu và chiếm vị trí số 1 tuần qua với doanh thu bán vé 3,2 triệu USD tại Mỹ.

Liam Neeson (phải) vẫn còn sung sức trên phim trường dù đã bước sang tuổi 69 ẢNH: IMDB

Robert Lorenz đạo diễn The Marksman, kể về một chủ trang trại, cựu lính thủy đánh bộ Jim Hanson (Liam Neeson) đã nghỉ hưu sống ở Arizona (Mỹ), giúp một cậu bé thoát khỏi tập đoàn ma túy Mexico. Bộ phim, được công chiếu ở 1.975 địa điểm từ hôm 15.1. Trước đó, Honest Thief đã thu về 3,7 triệu USD vào tháng 10 năm ngoái và kết thúc thời gian chiếu rạp với 14 triệu USD ở Mỹ, 28 triệu USD trên toàn cầu.

Wonder Woman 1984 trượt xuống vị trí thứ hai sau. Hãng Warner Bros. không cung cấp tổng doanh thu bán vé ba ngày cuối tuần qua nhưng hãng phim dự kiến phần tiếp theo của siêu anh hùng do Gal Gadot thủ diễn thu được 2,6 triệu USD.

Phần tiếp theo của The Croods là The Croods 2: A New Age (Gia đình Croods: Kỷ nguyên mới) đứng thứ ba, thu về 2,04 triệu USD vào cuối tuần qua. Bộ phim hoạt hình gia đình đã cải thiện doanh thu so với tuần trước, tăng 13%. Sau hai tháng ra rạp, The Croods: A New Age đã thu về 40 triệu USD tại phòng vé nội địa. Ở nước ngoài, bộ phim thu thêm 2,2 triệu USD từ 17 quốc gia với tổng doanh thu là 94,7 triệu USD, đạt tổng doanh thu toàn cầu là 134,8 triệu USD.

Một tựa phim khác của Universal - News of the World (Chuyến đi định mệnh) do Paul Greengrass đạo diễn với sự tham gia của Tom Hanks đã hạ cánh ở vị trí thứ tư với tổng doanh thu ba ngày cuối tuần là 1,05 triệu USD. Nằm trong top 5 là Monster Hunter (Thợ săn quái vật) của Sony. Bộ phim trò chơi điện tử chuyển thể do Paul Anderson chỉ đạo, với diễn xuất chính của Milla Jovovich đã thu về 920.000 USD vào cuối tuần. Tính đến ngày 18.1, phim thu được 19,7 triệu USD trên toàn cầu.

Cựu lính thủy đánh bộ Jim Hanson (Liam Neeson) trong phim The Marksman ẢNH: IMDB

Ở nước ngoài, Soul (Cuộc sống nhiệm màu) của Disney và Pixar tiếp tục trụ vững tại các phòng vé quốc tế, đặc biệt là ở Trung Quốc . Soul hiện là phim Pixar có doanh thu cao thứ ba mọi thời đại ở xứ Trung với 43,1 triệu USD. Bộ phim hoạt hình gia đình được giới phê bình yêu thích không chiếu tại các rạp ở Mỹ. Thay vào đó, nó được công chiếu trên dịch vụ phát trực tuyến Disney+ vào ngày Giáng sinh năm rồi. Tổng cộng, Soul đã kiếm được 57,4 triệu USD từ 11 quốc gia.

Liam Neeson (69 tuổi) đến từ Bắc Ireland, nổi tiếng qua nhiều phim: Schindler’s List, Star War Episode I: The Phantom Menace, Les Miserables, Batman Begins, Taken… Giữa tháng 1.2021, Liam Neeson tuyên bố muốn giã từ dòng phim hành động vì tuổi cao. The Marksman ra rạp tại Việt Nam từ 22.1.