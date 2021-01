'The Marksman' lý giải nguyên nhân Liam Neeson giã từ dòng phim hành động

Bước sang tuổi 69, gánh nặng tuổi tác đang đè nặng trên vai “lão tướng” Liam Neeson. Và trong phim The Marksman, điều đó càng lộ rõ. Trước đó Honest Thief (2020) và Made in Italy (2019) là 2 phim báo hiệu ngày lui xuống của ngôi sao phim hành động Taken ra rạp năm 2008.

Chủ trang trại Jim Hanson sống đơn độc ở miền Nam bang Arizona, giáp biên giới với Mexico. Tình cờ ông chứng kiến cuộc vượt thoát của mẹ con người Mexico đang bị bọn mafia buôn lậu truy cùng diệt tận phải vượt biên trốn sang Mỹ. Trong cơn hấp hối người mẹ nhờ ông dẫn đứa con trai nhỏ đến gia đình cô ở Chicago và Jim buộc phải giữ lời vì cứ ray rứt mãi với suy nghĩ do ông ngăn cản nên cô mới bị bọn mafia bắn, đổi lại ông nhận số tiền khủng đủ để thanh toán món nợ vay ngân hàng.

Liam Neeson và Joe Perez trong phim The Marksman ẢNH: IMDB

The Marksman mô tả cuộc hành trình trốn chạy của một già, một trẻ từ Arizona đến thành phố Chicago khi bọn mafia bằng cách lo lót tiền đã vượt qua cửa khẩu một cách dễ dàng để truy diệt. Khác với Taken khi Liam Neeson đóng vai người cha “đi săn” bọn bắt cóc con gái đưa vào ổ chứa, The Marksman biến ông thành con mồi. Phim khởi đầu khá ấn tượng với tình tiết nhanh, hồi hộp nhưng càng về sau càng… đuối.

Nhiều tình tiết trong phim được cài cắm vô tội vạ khiến mạch phim thiếu logic. Là người sống nhiều năm ở sát biên giới Mỹ-Mexico mà một chữ bẻ đôi tiếng Tây Ban Nha (người Mexico nói tiếng Tây Ban Nha) Jim Hanson cũng không biết để nói chuyện với cậu bé Miguel (Joe Perez). Hay việc đưa Miguel đến Chicago ban đầu vì món tiền mẹ cậu để lại bỗng chốc vì câu nói của cậu bé không thèm đụng đến tiền bọn buôn lậu mà ông già Jim Hanson đốt cả bao tiền trong một buổi tối dừng lại ven đường lúc trốn chạy trong khi ông biết rõ nhà của mình bị bọn buôn lậu đốt tan tành và món nợ ngân hàng vẫn treo lơ lửng. Cảnh sát Mỹ trong phim hoặc biến thành những kẻ chuyên nhận hối lộ tiền bọn buôn lậu mà sẵn sàng tiếp tay chúng hoặc rất ngô nghê về nghiệp vụ trong việc biết bọn mafia Mexico xâm nhập vào đất Mỹ mà để chúng ung dung tự tại muốn làm gì thì làm trong suốt quảng đường rượt đuổi Jim Hanson và cậu bé.

Nhiều pha hành động chậm chạp của Liam Neeson được “vớt vát” bằng những màn bắn tỉa ẢNH: IMDB

Nội dung và tình tiết trong The Marksman quá dễ đoán nên đạo diễn Robert Lorenz tập trung vào các pha hành động. Tiếc thay lần này lại thêm phi lý khi lão già Jim Hanson đánh tay đôi với tên trùm buôn lậu trẻ hơn cỡ 35-40 tuổi mà sau cùng vẫn thắng dù các màn đánh đấm khá là chậm chạp, lề mề do tuổi tác. Phim đưa thêm nhiều pha bắn tỉa của Jim khiến bọn buôn lậu bị hạ một cách dễ dàng dù mắt Jim đã mờ tay Jim đã run do nghiện rượu. Một phần do Robert Lorenz từng giữ vai trò nhà sản xuất trong bộ phim về đề tài bắn tỉa của đạo diễn Clint Eastwood là American Sniper (2014) từng đoạt Oscar nên đạo diễn đã tập trung “nắn nót” các cảnh bắn tỉa để hút khán giả. Góc máy của The Marksman cũng không gì nổi trội và nhịp phim càng về cuối cành chậm khiến khán giả… đuối!