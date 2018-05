'The Predator' tạo dựng lại thương hiệu sau 8 năm

Đoạn trailer cho chúng ta thấy cách mà các Predator đến Trái Đất, và nguyên nhân chính có thể là do cậu bé Rory McKenna (Jacob Tremblay). Bằng cách nào đó, cậu bé này có một hộp đồ chơi chứa đầy những vật dụng của người ngoài hành tinh, theo trailer thì nó chính là của các Predator. Trong lúc chơi đùa, có thể cậu bé đã vô tình bật tín hiệu dẫn đường để những sát thủ này tìm đến Trái Đất.

Thông qua các hình ảnh được tiết lộ, đội của Quinn McKenna (Boyd Holbrook) là những người đầu tiên gặp chúng khi chúng đáp xuống mặt đất, và anh là người duy nhất sống sót. Các Predator bắt đầu săn mồi, Williams (Trevante Rhodes) và những người khác cũng sẽ có cuộc chạm trán đầy máu me và khói lửa với những con quái vật ngoài hành tinh này. Đặc biệt, qua câu thoại trong trailer “Tôi nghĩ chúng muốn lai giống”, đây phải chăng là nguyên nhân đi săn của Predator?

Trái Đất sẽ lại tắm máu do cuộc đi săn của Predator

Đoạn trailer ngắn chưa đến 2 phút và thật sự chưa thể làm khán giả thỏa mãn sau nhiều năm chờ đợi. Những thông tin chi tiết về nội dung phim cũng chỉ tiết lộ rất ít, chưa có gì đặc sắc. Lý do mà trailer chưa thể cho khán giả thấy độ thu hút của mình là do quá trình quay phim và hậu kỳ của phim gặp khó khăn. Theo một diễn viên của phim tiết lộ, đạo diễn Shane Black đã phải quay lại hầu hết các cảnh ở hồi 3, và những cảnh quay lại đó chỉ mới vừa được thực hiện gần đây. Thế nên trailer của phim vẫn còn rất khiêm tốn và thiếu vắng những cảnh quay chưa sẵn sàng được lên hình. Với khoảng thời gian còn hơn 4 tháng nữa mới ra mắt, hy vọng The Predator sẽ cho ra những đoạn trailer hấp dẫn hơn trong thời gian sắp tới để các fan có thể an tâm về chất lượng của bộ phim.



The Predator là thương hiệu đã gắn liền với hai cái tên Arnold Schwarzenegger và đạo diễn John McTiernan. Năm 1987, Predator đã tạo nên một cơn sốt về lũ quái thú máu lạnh đi săn bắn những người lính và mở ra một thương hiệu mới. Nhưng đáng tiếc thay khi những phần tiếp theo lại không đạt được thành công như bộ phim đầu tiên. Hãng 20th Century Fox đã rất nỗ lực để hồi sinh lại thương hiệu này, và cuối cùng nhà biên kịch kiêm đạo diễn Shane Black chính là người mà hãng phim đặt niềm tin. Điểm thú vị hơn khi Shane Black đã có một mối liên hệ rất lâu với thương hiệu này, ông là người đã vào vai Hawkins trong bản Predator năm 1987.

Đạo diễn Shane Black và dàn diễn viên chính của The Predator

Ông đã dành tình cảm rất lớn cho thương hiệu này và quyết định "hồi sinh" nó một lần nữa. Thế là phần phim reboot (khởi động lại) của Predator ra đời. Nội dung phim sẽ xoay quanh những sự kiện diễn ra sau các phần phim trước. Đồng hành cùng với ông là những cái tên đầy hứa hẹn như Jacob Tremblay, Boyd Holbrook, Sterling K. Brown, Trevante Rhodes, Olivia Munn và một số diễn viên khác.

Sự trở lại của phần phim năm 2010 Predators mang nhiệm vụ là một tác phẩm giải trí khá tốt. Nhưng có vẻ phiên bản 2018 sẽ đi theo một hướng khác hoàn toàn chứ không theo mô típ của phần trước đó. Và liệu rằng The Predator có thể mang thương hiệu đình đám này trở lại? Câu hỏi sẽ được giải đáp vào ngày 14.9.2018.