'The Rock' cùng nhiều sao tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ và thống đốc bang

Barbara Kavovit xuất hiện trong serie phim truyền hình The Real Housewives of New York City vào năm 2019, từng thông báo trên phương tiện truyền thông xã hội vào ngày 27.1.2021, rằng cô ấy đang tranh cử để trở thành thị trưởng của thành phố New York. Nữ doanh nhân trở thành ngôi sao truyền hình sinh ra ở The Bronx, New York và công ty của cô được đặt theo tên đường nơi người cha quá cố của cô lớn lên. Kavovit viết trên Instagram rằng cô quyết định tranh cử thị trưởng vì cô tin rằng thành phố “đang trong tình trạng khủng hoảng”.